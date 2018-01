Come estrarre foto da video iPhone: Guida pratica

Vorresti girare un video con il tuo iPhone, ma allo stesso tempo scattare una foto per immortalare un determinato momento? Conosci già il metodo semplice per poter estrarre foto da video dal tuo iPhone?

Se la risposta è no, questo è l’articolo giusto per te. Infatti oggi ti mostrerò in pochi passaggi come catturare immagini da video grazie alle funzioni introdotte da Apple in iOS.

Ti anticipo che non dovrai installare nessun programma, perché Apple permette di utilizzare questa funziona nativamente.

Ti chiedo solamente di prenderti due minuti del tuo tempo e leggere tutta la guida. Sei pronto? Iniziamo.

Catturare foto da video su iOS: come fare?

Sai benissimo che le foto scattate dall’iPhone vengono davvero bene, soprattutto se utilizzi i consigli che ti ho elencato nell’articolo dedicato sulla fotocamera iPhone.

Tuttavia ci sono alcuni casi, che mentre stai girando un video vorresti catturare fotogramma da video, ma non tutti sanno come fare.

Con gli ultimi aggiornamenti di iOS e soprattutto con l’avvento dei nuovissimi iPhone, questa possibilità è nativa, sia per video che stai girando o anche di video che sono stati già girati e li hai salvati in memoria, ma quest’ultimo caso lo vedremo dopo.

Scattare foto da video in registrazione

Nel caso in cui stai girando un video e vuoi scattare una foto, qui troverai la procedura da effettuare.

Apri l’app Fotocamera

Avvia la modalità di registrazione video

Oltre il pulsante Rosso per bloccare la registrazione , troverai un pulsante bianco

, troverai un Clicca sul pulsante bianco per scattare una foto

Come hai visto, la procedura è davvero semplice da fare. Ovviamente la foto che scatterai verrà salvata nel rullino del tuo iPhone, come se avessi scattato una foto.

Estrarre fotogramma da video già salvato

In questo caso, ti mostrerò una procedura leggermente diversa. Infatti qui ti farò vedere come ricavare foto da video già salvati, quindi non in fase di registrazione.

Quello che dovrai utilizzare è un piccolo stratagemma. Infatti l’unico modo che hai per prendere foto da video già salvato è far partire il video e fare uno screenshot dello schermo.

Ti mostrerò anche in questo caso come fare.

Entra nella sezione Foto

Fai partire il video dove vuoi estrapolare la foto

A questo punto una volta che arrivi al momento del video, dove vuoi estrapolare la foto, basta premere i tasti Home + Power (dipende dal modello può essere il tasto laterale oppure il tasto superiore)

Semplice vero? Potrai utilizzare sicuramente qualche programma per estrarre foto da video, ma perché appesantire il tuo melafonino?

Con questa procedura ci metterai 5 secondi a recuperare uno scatto da una foto.

Ovviamente ti consiglio è di andare ad utilizzare le funzioni di modifica per eliminare eventuali bande nere e migliorare così la foto.

Nel caso in cui avessi un iPhone X, per fare lo screenshot dovrai cliccare il tasto laterale destro e immediatamente clicca sul tasto per alzare il volume, rilascia poi entrambi i tasti.

Conclusioni

Come ti ho mostrato, la procedura è davvero molto semplice da effettuare, grazie anche alle ultime funzionalità inserite da Apple su iOS.

Molto probabilmente la parte che ti interessa di più è quella dedicata a come estrarre foto da video salvato.

Anche in questo caso con un piccolo stratagemma, ti ho mostrato come puoi raggiungere l’obbiettivo senza installare nessun’applicazione che potrebbe appesantire solo il sistema.