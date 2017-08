E’ in arrivo un nuovo aggiornamento firmware per Playstation 4, dedicato in particolare alla community di gamer che ha scelto di partecipare al beta testing delle ultime novità per l’apprezzatissima console Sony.

Il System Update 5.0 introduce funzioni interessanti per la gestione dei nostri contatti, del live streaming e delle notifiche, che dopo l’aggiornamento risulteranno meno invasive che mai, soprattutto in fase di gioco o durante la visione dei nostri film preferiti.

L’ultimo aggiornamento Playstation 4 si apre con una novità per tutti gli streamer: sarà ora possibile lanciare live a 1080p e 60 FPS, a patto che si possieda la versione Pro della console, e un account Twitch, compatibile con il nuovo servizio.

Un miglioramento notevole che si rifletterà anche nel modo in cui gestiamo le nostre community, dal momento che potremo avviare la nostra trasmissione semplicemente condividendo un link sul gruppo di cui siamo admin.

Novità anche per le Liste Amici, ora molto più personalizzabili e da organizzare in base ai giochi più amati da noi e dai nostri contatti: in questo modo, avviare una partita multiplayer con tanto di squadre già organizzate sarà molto più facile.

Il sistema di messaggistica supporterà inoltre la condivisione di musica, ma a quanto pare il nuovo aggiornamento Playstation 4 ha molto in serbo per noi anche dal punto di vista della gestione delle notifiche, che potranno essere disabilitate del tutto durante la visione di filmati o mentre giochiamo, eliminando del tutto le distrazioni.

I beta tester del nuovo firmware update per Playstation 4, che verrà esteso a tutti i gamer entro le prossime settimane, hanno avuto anche modo di sperimentare i cambiamenti del Quick Menu, con una sezione notifiche che ci mostra tempestivamente gli inviti da parte degli altri giocatori, e un indicatore del progresso dei download per gli aggiornamenti chiaro ed efficace.

Una vera e propria ciliegina sulla torta per il nuovo firmware 5.0 è infine data dalla possibilità di leggere i commenti degli spettatori ad una diretta organizzata su Playstation 4 su visori per realtà virtuale.

Un chiaro segno che anche il mondo della VR è sempre più favorevole alle console da gioco per espandersi.

Ci aspettiamo tante novità per il debutto ufficiale dell’update: seguiteci per scoprirle in anteprima.