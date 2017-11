Il mondo della comunicazione ormai è dominato dalle applicazioni di comunicazione che si trovano su quasi tutti i cellulari di ultima generazione e non, come ad esempio Whatsapp, Facebook, Google+ e molti altri che ormai hanno rivoluzionato il mondo. Il linguaggio utilizzato all’interno di queste applicazioni è basilare, in certi casi si potrebbe definire “elementare”, poiché a sostituzione dei termini spesso vengono utilizzate delle immagini che possono riassumere interi concetti: le cosiddette emoticon per Whatsapp.

Oggi cercheremo di capire meglio come funzionano questi smile per WhatsApp concentrandoci sopratutto su come poterle utilizzare al meglio, nel noto programma di messaggistica istantanea e come aggiungerne di nuove per restare sempre al passo con i tempi. Quanti di voi si trovano ancora oggi a scrivere a lettere l’ emoticon -_- ? Oggi vedremo come scriverla premendo semplicemente un tasto sull’emoticon stessa.

Le emoticons Whatsapp e non solo di Whatsapp, ormai sono entrate nella tradizione dei programmi di comunicazione e hanno reso sempre più colorata la conversazione e anche più particolare, soprattutto grazie alla possibilità di poter integrare queste immagini con delle frasi, dando maggiore enfasi o addirittura stravolgendo ciò che si scrive, come succede spesso quando si utilizza questa emoticon -_- davvero molto utilizzata e sicuramente molti di voi la conosceranno.

Anche Whatsapp, celebre programma gratuito (escludendo gli abbonamenti annuali) , non fa eccezione e con il passare del tempo e degli aggiornamenti, ecco arrivare un gran numero di emoticon incluse gratuitamente all’interno del programma, adatte ad ogni tipo di situazione: si passa attraverso le classiche “faccine” fino a giungere a delle piccole illustrazioni di edifici, cartelli, animali e molto altro.

Queste piccole immagini sicuramente hanno rivoluzionato in gran modo la conversazione all’interno di Whatsapp, permettendo di dare maggior colore a tutte le chiacchierate che vengono fatte attraverso questo programma oltre ai classici stati per WhatsApp che sono diventati qualcosa di particolare.

Ci sono moltissime icone WhatsApp che potranno essere utilizzate per esprimere una nostra sensazione e far capire a chi stiamo parlando, cosa proviamo in un determinato momento per quella frase o foto che ci è stata inviata.

COME AGGIUNGERE ALTRE FACCINE IN WHATSAPP

Se fate parte del pubblico che non si accontenta di avere solo le faccine già incluse di default all’interno del programma, vi sveliamo qualche piccolo suggerimento per avere un altro gran numero di emoticon da aggiungere in Whatsapp per le vostre conversazioni.

Ci sono moltissime emoticon per WhatsApp gratis che possono essere aggiunte al noto client in un batter d’occhio, infatti vedremo fra poco alcune applicazioni che potranno essere scaricate dal Play Store per esempio, per far si che potremo aggiungere nuove faccine per WhatsApp in maniera davvero molto semplice.

Su Google Play infatti vi sono diverse applicazioni sviluppate da terzi che vi permettono di includere un gran numero di faccine aggiuntive per tutti i programmi di comunicazione, e tra questi vi è anche Whatsapp; prendiamo il caso di Emoticons x Chat, applicazione gratuita presente su Google Play.

Scaricando questo programma verranno aggiunte all’interno del database delle nuove emoticon Whatsapp Android, le quali saranno presenti sul cellulare ed inoltre ci saranno molte altre immagini che vi serviranno per personalizzare al massimo tutte le vostre conversazioni su Whatsapp e non solo.

Appena avrete installato il programma, per utilizzare effettivamente queste nuove faccine immagini dovrete:

Aprire la chat in cui volete inserire le emoticon scaricate. Premere sulla “graffetta” presente all’interno dell’applicazione che state utilizzando (Whatsapp in questo caso). Selezionate l’opzione per condividere un oggetto e poi selezionate “Galleria”. Si apre una galleria dove dovrete premere sull’icona con i tre punti e selezionare nella lista “Emoticons”. Adesso si apre l’applicazione Emoticons x Chat che vi permette di inserire tutte le faccine di cui dispone questa applicazione.

Non esiste unicamente questa applicazione che ci dia la possibilità di inserire delle nuove faccine Whatsapp, ma ve ne sono molte altre in grado di inserire un enorme numero di immagini che poi vanno a sommarsi a quelle già presenti all’interno del vostro cellulare.

Infatti ci sono moltissime app faccine che vi permetteranno di aggiungere emoticon a Whatsapp alla stessa maniera che abbiamo visto poco fa, tuttavia cercante sempre qualcosa che sia affidabile e non scaricate applicazioni a caso, visto che potreste riscontrare problematiche gravi effettuando il download di app malevole.

In questo modo avrete sempre delle faccine differenti da poter utilizzare all’interno di ogni conversazione, ma state attenti a non esagerare con l’installazione di queste applicazioni, altrimenti il database di emoticon presente sul vostro dispositivo potrebbe diventare così vasto da compromettere le performance del cellulare, ma in questo caso potrebbe esservi utile la nostra guida per Android su come liberare RAM Android così che avrete sempre il vostro device al top.

Molto semplice quindi aggiungere smile per WhatsApp grazie anche ai vari programmi che abbiamo a disposizione sopratutto su Android, tuttavia siamo molto curiosi di scovare qualche altra applicazione che permetterà di poter creare emoticon WhatsApp e non solo, chissà anche per altri programmi come Telegram o Facebook, staremo a vedere se qualche sviluppatore ci lavorerà sopra.

Nel caso in cui vorreste una personalizzazione ancora maggiore, potrete provare a guardare il nostro articolo dedicato alle immagini per whatsapp gratis dove vi è un raccoglitore dei migliori sfondi per dare un tocco di originalità alla chat.

Detto questo, potete trovare il programma che maggiormente vi aggrada per l’installazione di faccine per WhatsApp in modo facile e veloce su Google Play. Buona chat!