Facebook in questo ultimo periodo di tempo, non se la sta passando molto bene. Prima lo scandalo di Cambridge Analytica, poi hacker riusciti ad impossessarsi dei dati di oltre 29 milioni di utenti iscritti al social.

L’azienda di Mark Zuckerberg deve trovare assolutamente un modo per combattere questi attacchi.

Forse uno è stato trovato. Ovvero acquistare una società di cybersicurezza, che permetterà di ottenere una migliore difesa del proprio account.

Da alcuni rumors, che circolano in rete, non si hanno informazioni chiare su chi sarà la società che verrà acquistata.

Si pensa che verrà svelato il tutto per la fine dell’anno in corso.

In molti vogliono sapere anche la cifra che Facebook metterà in palio per acquistare questa società, ma anche questo per ora è avvolto nel mistero.

L’unica cosa certa è che si parla di un’azienda già presente sul mercato, che ha anni di esperienza alle spalle; non si tratta quindi di una start-up.

Anche durante una puntata delle Iene, Matteo Viviani ha mostrato come potrebbe essere semplice, vedere tutte le foto, le registrazioni dei luoghi oppure tag, di persone che hanno il profilo bloccato, secondo le impostazioni della privacy.

Questo è un grave problema, di cui Facebook dovrà farsi carico, oltre a tutto quello che sta succedendo da qualche mese a questa parte.

29 milioni di account hackerati su Facebook: novità

L’ultima notizia terrificante che ha travolto il social blu, riguarda i dati rubati a ben 29 milioni di utenti.

Gli hacker, che secondo quanto affermato dalle indagini condotte da Facebook con l’aiuto dell’FBI, dovrebbe essere un gruppo di persone che si sono fatti scambiare per un’agenzia di marketing.

Il problema non è chi sia stato, ma è come è stato possibile farlo. Visto che l’attacco ha permesso di rubare numeri di telefono, indirizzi email e tanti altri dati riguardante il profilo Facebook.

Speriamo che con l’acquisto di questa società si riesca a migliorare di molto il profilo di sicurezza di qualsiasi account.

Così che, ognuno di noi potrà essere più sicuro, nel poter continuare ad utilizzare il social come fatto fino ad ora.

Appena ci saranno novità aggiorneremo l’articolo.