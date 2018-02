DNS Tiscali: guida completa alla configurazione per Windows e Mac

Hai una connessione ADSL con abbonamento a Tiscali, ma stai riscontrando problemi con la navigazione su Internet e vorresti reimpostare i DNS Tiscali, ma non ricordi quali sono.

Sei capitato nel posto giusto, infatti ti mostrerò quali sono i dati che dovrai inserire sul tuo router per far si, che otterrai di nuovo la possibilità di navigare online senza problemi.

Come ti mostrerò più avanti, i parametri ADSL Tiscali impostati in maniera automatica non sono fra i più veloci, infatti alla fine dell’articolo ti darò qualche consiglio sui migliori DNS da utilizzare.

Ti anticipo, che nelle informazioni che ti darò fra poco, ti farò vedere come cambiare i DNS dal sistema operativo; se non funziona dovrai provare a cambiarli direttamente all’intero delle impostazioni del tuo router, per far si che funzionino alla perfezione.

Bando alle ciance e scopriamo insieme come impostare questi parametri sul tuo PC, in maniera semplice e veloce, sei pronto?

DNS Tiscali: come impostarli su Windows

Hai un sistema operativo con Windows? In questo paragrafo ti esporrò cosa dovrai fare per impostare correttamente i server DNS Tiscali su Windows.

Nel caso specifico la procedura si baserà su Windows 10, anche se sarà simile anche per i precedenti versioni del sistema operativo di Microsoft.

Fai click con il tasto destro del mouse direttamente sul tasto Start. Vai ora su Stato e subito dopo clicca sulla voce Modifica opzioni scheda. Con il tasto destro del mouse clicca sulla voce Ethernet e poi su Proprietà. Cerca ora la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e vai su Proprietà. Inserisci i dati che vedi nella figura sottostante

Clicca su OK, poi su Chiudi ed infine di nuovo su Chiudi.

Nel caso fossi più pratico e ti interessasse sapere solamente quali sono i parametri da inserire, te li lascio qui sotto:

Tiscali DNS per connessione ADSL

VPI: 8

VCI: 35

Server DNS Preferito (Indirizzo DNS Primario): 213.205.32.70

Server DNS alternativo (Indirizzo DNS Secondario): 213.205.36.70

Questi valori che ti ho mostrato, servono soprattutto per una corretta configurazione del modem Tiscali.

DNS Tiscali: come impostarli su Mac

Hai un Mac? Bene, in questo paragrafo, saprai cosa dovrai fare per impostare correttamente i DNS Tiscali per Mac. Si tratta di un’operazione molto semplice.

Vai su Preferenze di Sistema. Seleziona la voce Network. Seleziona la tua connessione (Ethernet o Wi-Fi). Clicca sul pulsante Avanzate. Vai nella scheda DNS e cancella tutto ciò che trovi nel riguarda Server DNS Clicca sul tasto + e inserisci l’Indirizzo DNS Primario (213.205.32.70) e l’Indirizzo DNS Secondario (213.205.36.70). Ora clicca su OK e infine su Applica.

Tutto semplice vero?

Configurazione Modem per DNS Tiscali

Come ti dicevo nell’introduzione, spesso può succedere che anche cambiando i DNS dal sistema operativo, non vengono resi effettivi, perché predominano le impostazioni del router.

So bene, che Tiscali, come molti altri operatori ti proporranno il loro router, tuttavia potrai utilizzare tranquillamente anche un altro che già hai acquistato.

Visto la vastità di questo argomento e i tantissimi router disponibili sul mercato, ti rimando all pagina ufficiale sul sito web di Tiscali, per configurare in maniera ottimale il tuo.

Scegliere i migliori DNS: Conclusioni

Ti ho mostrato come reimpostare i DNS, ovviamente la procedura vale sia se hai un piano ADSL, ma anche se hai sottoscritto un piano Tiscali fibra ottica.

Come ti accennavo non sono i migliori in circolazione, ce ne sono altri che ti permetterebbero di fare il salto di qualità.

Velocità e sicurezza sono le prerogative, che devono avere questi parametri, appunto per questo nel caso decidessi di cambiare DNS, ti consiglio di utilizzare o gli OpenDNS oppure i Google DNS.

Sono i migliori e sicuramente anche tu ti troverai bene con uno dei due.

Cosa aspetti a provarli?