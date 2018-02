OpenDNS: cosa è e come si imposta su PC, Android e iPhone

Ogni volta che navighi su Internet ti connetti ad un indirizzo IP. Qualsiasi indirizzo che viene digitato, che sia sul browser del PC o dal browser mobile, si connette a dei server DNS.

Non tutti sanno che oltre ai server DNS del tuo provider, ce ne sono anche altri, chiamati anche DNS alternativi, oggi ti parlerò proprio di uno di questi, ovvero OpenDNS.

Proprio OpenDNS ti darà qualche servizio in più rispetto a quelli standard preimpostati sul tuo PC. Per prima cosa avrai una velocità maggiore durante la navigazione e seconda cosa avrai anche maggiore sicurezza.

In questa breve guida, ti darò le indicazioni necessarie per poter utilizzarli al meglio sul tuo PC e sul tuo smartphone.

Quello che ti chiedo è di prenderti 5 minuti del tuo tempo e seguire tutte le indicazioni che ti elencherò.

Quali sono i vantaggi di OpenDNS?

OpenDNS è un DNS sicuro, fra poco ti mostrerò che avrai a disposizione dei server DNS da impostare, i quali ti daranno qualcosa in più rispetto a quelli impostati automaticamente dal provider ( il tuo gestore telefonico).

Ti parlerò ora di quali sono questi vantaggi, li noterai fin da subito nel caso decidesi di adoperare questo servizio.

Velocità

La prima cosa che noterai impostando OpenDNS, sarà la risposta molto più rapida del tuo browser web richiamando un sito.

Perché succede? Succede perché migrando i DNS a quelli che ti mostrerò fra poco, la connessione ai server, sarà più rapida e quindi automaticamente la connessione risulterà molto più veloce.

Questo è solo uno dei tanti benefici che otterrai se deciderai di utilizzare il DNS OpenDNS.

Evitare censure siti Internet

Sono sicuro che saprai che in questi anni sono stati oscurati tantissimi siti web, molti di questi sono dedicati all’upload di file oppure casinò online o gioco d’azzardo di altri paesi.

Utilizzando questo DNS, che andrà quindi a sostituire quello originale del vostro provider telefonico, avrai possibilità di aggirare questo blocco.

Ovviamente il mio consiglio non è di utilizzarlo per questo scopo, ma per la sicurezza e la maggiore velocità che otterrai.

OpenDNS è gratis?

Open DNS è un DNS gratuito, esso vive di pubblicità o meglio ne viveva fino a giugno 2014, giorno in cui la società che la gestisce ha deciso che doveva essere rimossa in maniera definitiva.

Quindi ad oggi è uno dei migliori DNS gratuiti a disposizione.

Come utilizzare OpenDNS su Windows?

Se volete impostare DNS e utilizzare quelli di OpenDNS su Windows, ti mostrerò cosa dovrai fare in questo paragrafo.

Si tratta di pochissimi passaggi da effettuare.

Quello che ti mostrerò qui è come impostare DNS OpenDNS su Windows 10, tuttavia la procedura è simile anche sulle precedenti versioni del sistema operativo di Microsoft.

Fai click con il tasto destro del mouse sul tasto Start ( dove si trova il simbolo di Windows).

Ti troverai nella voce Stato, qui vai a selezionare Modifica opzioni scheda.

Clicca con il tasto destro sulla voce Ethernet e subito dopo su Proprietà.



Ora trova la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e clicca su Proprietà.



Vedrai una finestra uguale a quella qui sotto dove dovrai inserire i dati che vedi

Concludi cliccando OK, poi Chiudi e ancora una volta Chiudi.

Tuttavia se sei già pratico e conosci come fare ti lascio qui sotto i dati da inserire nelle impostazioni dedicate alla tua connessione Internet.

OpenDNS IP

Server DNS preferito: 208.67.222.222

Server DNS alternativo: 208.67.220.220

Attualmente OpenDNS sta lavorando anche al protocollo IPv6 e ha rilasciato dei valori sperimentali per chiunque volesse provarli con la propria connessione.

Anche in questo caso ti lascio i valori da inserire.

OpenDNS IPv6

2620:0:ccc::2

2620:0:ccd::2

Questo è tutto ciò che dovete sapere, ora potrete viaggiare ad una velocità superiore.

Come utilizzare OpenDNS su Android

Ti mostrerò ora come poter cambiare i DNS su Android, ovviamente in questo caso ti dirò come potrai utilizzare OpenDNS su Android.

Ti ricordo che queste impostazioni potranno funzionare solamente quando sei connesso ad una rete Wi-Fi, purtroppo non ci sono possibilità di poter fare la stessa cosa per la rete dati o meglio il procedimento è un po’ più complesso.

Ecco cosa dovrai fare:

Vai nelle Impostazioni del tuo smartphone Android Dirigiti sulla voce Wi-Fi, troverai qui tutte le reti a cui ti puoi agganciare. Ora clicca sulla rete su cui sei connesso e tocca sulla voce Modifica rete (nei nuovi dispositivi dovrai andare a ricercare la voce “Avanzate” oppure “Mostra impostazioni avanzate“).

Ora cambia le impostazioni IP passa da DHCP a Statico. Comparirà un menu dove dovrai inserire i valori in DNS 1 scrivi: 208.67.222.222 e in DNS 2 scrivi:208.67.220.220.



Salva le impostazioni e hai finito.

Davvero facile la procedura vero?

Come utilizzare OpenDNS su iOS

Hai un iPhone e vuoi utilizzare OpenDNS su iOS? Bene ora ti mostrerò come potrai utilizzarlo sul tuo melafonino eseguendo una procedura semplicissima.

Ti mostro cosa dovrai fare:

Per prima cosa recati nelle Impostazioni Tocca la voce Wi-Fi dove saranno mostrate tutte le reti a cui potresti collegarti. Trova la tua rete a cui sei connesso e clicca su simbolo informazioni (i)



Ti verrà mostrata un’interfaccia dove troverai la voce DNS. Elimina tutto ciò che trovi in questa voce e sostituiscila con 208.67.222.222, 208.67.220.220 (devi separare le due stringhe di numeri con la virgola così come ti ho scritto). Ora esci da questo menu e iOS salverà le impostazioni.

Un gioco da ragazzi vero? Ora potrai godere di OpenDNS anche sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch.

OpenDNS vs Google DNS: quale è il migliore?

Molti si chiedono effettivamente quali sono le differenze fra questi due DNS e quale è il migliore fra i due.

Posso dire che è difficile rispondere a questa domanda perchè prima di tutto si tratta di due ottimi DNS sicuri e veloci.

Entrambi ti daranno una velocità impressionate sul tuo browser e su entrambi potrai avere affidabilità e protezione anti-phishing fatta come si deve.

Si tratta di due ottimi servizi, non me la sento di consigliarti l’uno o l’altro, tuttavia ti consiglierei di provarli entrambi e scegliere tu quello che fa al caso tuo.

Conclusioni

Ti ho mostrato i vantaggi e come puoi utilizzare questo ottimo DNS, si tratta di uno dei migliori e ti consiglio vivamente di provarlo.

Inoltre nel caso volessi avere maggiori informazioni, il mio consiglio è di recarti sul sito ufficiale che potrai trovare all’indirizzo www.opendns.com.

Ti auguro buona navigazione.