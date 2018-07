Lo so, quella dei Windows antivirus è una specie di giungla per chi non è particolarmente addentrato in questioni informatiche. Il nostro PC deve essere protetto, è lapalissiano, ma è davvero complicato riuscire a capire quale sia il miglior software per evitare virus o malware.

Cercando su Google, tra l’altro, spesso ci imbattiamo in guide dove vengono elogiati antivirus semi-sconosciuti e dalla dubbia affidabilità, soltanto per questioni pubblicitarie.

Ecco allora che ho provato a stilare una lista personale dei migliori Windows antivirus gratuiti in circolazione, cercando di assegnare una valutazione ad ognuno di loro.

Occhio, però: i voti finali sono un mix tra mie opinioni, feedback di colleghi fidati e analisi di AV-Comparatives ed AV-Test che sono dei punti di riferimento indispensabili per orientarsi nella scelta dell’antivirus.

Insomma, dai a queste valutazioni un minimo di flessibilità, partendo dal presupposto che ti segnalo quelli che per me sono già i migliori software in circolazione: quindi, scegli in assoluta libertà cercando di capire quale tra questi è quello più adatto alle tue esigenze.

Avast Antivirus

Ad oggi è una delle soluzioni più complete tra quelle che abbiamo a disposizione, grazie soprattutto alla versione free che è tra le migliori in circolazione.

Il motivo? Oltre alla protezione live da minacce esterne, riesce a garantire anche un discreto controllo sulle prestazioni di sistema (vengono segnalati software inutilizzati o problemi vari, suggerendo anche “pulizie” periodiche); senza dimenticare protezione password e configurazione ottimale della connessione Wi-Fi.

Ci sono poi le versioni Internet Security (30 €/anno), rivolta a chi passa molto tempo sulla rete, quella Premier (35 €/anno) che tra i suoi punti di forza ha invece un’elevata protezione dal ransomware, e infine quella Ultimate (119,99 €/anno) che comprende tutte le funzionalità disponibili compresa la “secureline VPN” che mette a disposizione una VPN personalizzata per navigare in modo totalmente anonimo.

Qualcosina in più si potrebbe fare sotto l’aspetto dell’anti-phishing, del controllo dello spam e della protezione da e-commerce dalla dubbia affidabilità.

Il vero problema di Avast è però un altro: la versione Free è così soddisfacente che i prezzi degli altri pacchetti sono francamente spropositati.

L’upgrade è consigliato solo ad utenti più esigenti che, probabilmente, a quei prezzi si rivolgono altrove.

VOTO: 9/10 – DOWNLOAD

Bitdefender

Bitdefender con gli anni si è guadagnato una reputazione “top” grazie alle classifiche di rendimento a cui accennavamo in precedenza e che lo vedono sempre nelle primissime posizioni è tra i migliori antivirus gratis per PC.

Anche in questo caso viene offerta una versione free dell’antivirus e una serie di versioni a pagamento declinate per ogni tipologia di utente.

E proprio come accade con Avast, la versione gratuita di Bitfender è già tanta roba: controllo in tempo reale, rimozione malware, sistema anti-frode con riconoscimento siti ritenuti poco affidabili, gestore password e anche un buonissimo filtro anti-phishing.

Tra le altre soluzioni troviamo il pacchetto “Antivirus Plus”, attualmente in offerta a 25 euro e che spicca soprattutto per il sistema di protezione da ransomware multilivello, oltre a quello “Internet Security” rivolto a chi passa molto tempo in rete e che costa 30 euro all’anno.

Il “Total Security” (35 €/anno e utilizzabile su 5 dispositivi) è invece la versione “top” che mette a disposizione anche una VPN personalizzata. Bene interfaccia e impatto sul sistema.

VOTO: 8.5/10 – DOWNLOAD

Avira antivirus

E’ tra i Windows antivirus “storici” che nel tempo si è saputo rinnovare e ringiovanire. Lo dimostra il lavoro certosino che è stato fatto non solo sul piano dell’interfaccia (probabilmente la più gradevole in assoluto) ma anche su quello dell’impatto sulle prestazioni del sistema, un aspetto tenuto in grande considerazione dagli utenti.

Anche Avira si presenta con una versione gratuita decisamente interessante: questo antivirus spicca per l’elevatissima capacità di riconoscimento di virus e malware anche tra quelli meno “conosciuti”, grazie ad un livello di protezione basato su cloud.

Il sistema di safe browsing e la protezione base contro i ransomware rendono la versione free di Avira particolarmente appetibile.

Il pacchetto Antivirus Pro, in vendita a 34.95 euro all’anno, aggiunge tutte le funzionalità tipiche di un antivirus Windows a pagamento: buonissimo il sistema anti-phishing, si segnala anche quello Mail Guard volto a bloccare le mail in entrata sospette e l’Anti Drive che invece opera esclusivamente online ed evita il download di virus o malware durante la navigazione.

VOTO: 8/10 – DOWNLOAD

AVG

AVG probabilmente non ha lo stesso appeal dei Windows antivirus sopra descritti ma riesce a garantire grande efficacia soprattutto nella protezione di spyware, malware e altra spazzatura informatica che si trova in giro per la rete.

C’è un’interessante funzione (Link Scanner Search Shield) che mette a disposizione una sorta di database con una valutazione dei siti web visitati che mette subito in guardia da possibili minacce. Bene anche sul fronte aggiornamenti e sulla protezione delle e-mail.

Per quanto riguarda la versione free di AVG ci sono però dei difetti abbastanza evidenti: l’antiphishing è praticamente assente, il programma è abbastanza pesante e le scansioni sono forse troppo lente.

Le due versioni a pagamento di AVG, Internet Security e Ultimate, nel momento in cui vi scriviamo costano 55 e 75 euro e, ovviamente, offrono numerose funzioni in più (in questo caso sì che si nota la differenza col pacchetto free).

Interessante quella che protegge le cartelle personali, oltre ad un firewall potenziato e al sistema di protezione anche per la webcam.

VOTO: 7.5/10 – DOWNLOAD

WINDOWS DEFENDER

Non poteva mancare Windows Defender, antivirus gratuito che viene fornito direttamente dal più popolare dei sistemi operativi per PC.

Diciamo subito che non è all’altezza dei programmi che abbiamo citato in precedenza, lo dimostrano i punteggi appena sufficienti ottenuti di recente su AV-Test, ma svolge più che altro funzioni di protezione basilari.

Il riconoscimento di virus e malware avviene solo in caso di minacce gravi, anche la scansione del PC non appare precisissima in alcune occasioni.

Ma ci sono soprattutto due note positive: lo sviluppo e i miglioramenti sono costanti (l’ultima versione con Windows 10 Creators Update ne è la dimostrazione) e può essere ritenuto un valido “appoggio” ad altri windows antivirus gratuiti che possiamo installare sul nostro computer.

Nel caso volessi approfondire le sue funzionalità ti consiglio di leggere l’articolo intitolato Antivirus Microsoft.

VOTO: 7.5/10 – DOWNLOAD