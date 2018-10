APN Kena mobile: guida alla configurazione per Android e iPhone

Voglio aiutarti a risolvere un’problema. Hai l’operatore Kena mobile e non riesci a navigare, vero?

Quindi non puoi:

Ricevere o inviare messaggi su Whatsapp.

Fare ricerche online per risolvere il problema.

Andare su Facebook e farti aiutare dall’amico smanettone.

Non preoccuparti ti aiuterò io. Conosco già la soluzione che fa al caso tuo.

Dovrai configurare correttamente gli APN Kena mobile per il tuo Android o iPhone.

Ti mostrerò in una procedura semplicissima come poter attivare subito la tua Sim Kena e navigare su Internet.

Sei pronto? Iniziamo.

Come configurare l’APN Kena mobile su Android

Hai uno smartphone o tablet Android? Bene in questa sezione ti mostrerò come configurare correttamente il tuo dispositivo.

Ti indico la procedura che dovrai fare per poter inserire i valori che ti mostrerò fra poco.

Accedi alle Impostazioni Vai nella sezione Rete mobile Seleziona la voce APN Clicca sui tre puntini che troverai in altro a destra Seleziona Nuovo APN

Giunto fino a questo punto, dovrai inserire correttamente tutti i dati che ti scriverò qui sotto.

Nome: Kenamobile Web

APN: web.kenamobile.it

Tipo APN: default

Ora salva tutto quello che hai inserito, premendo sulla spunta a forma di V, in alto a destra.

Puoi attivare la rete dati, attiva anche la connessione Roaming dati.

Non funziona ancora vero?

Bene hai due possibilità.

Spegnere il telefono oppure attivare e disattivare la modalità aereo.

APN Kena mobile iPhone: guida alla configurazione

Hai un iPhone? Non preoccuparti anche per il tuo caso ho la soluzione.

Anche qui quello che dovrai fare è davvero molto semplice.

Si tratta di inserire dei valori al posto giusto e costaterai che potrai accedere di nuovo alla rete Internet.

Nello specifico se non riesci a capire qualcosa ti consiglio di dare una letta al mio articolo dedicato a come impostare APN su iPhone.

Ora vediamo la procedura.

Vai nel menu dedicato alle impostazioni Clicca su Cellulare Poi vai su Opzioni dati cellulare Ora clicca su Rete dati cellulare

Dovrai creare un nuovo APN, così che potrai inserire i parametri che ti indicherò qui sotto:

Nome: Kenamobile Web

APN: web.kenamobile.it

Tipo APN: default

Molto semplice vero? Ricordati di salvare l’APN e sezionato.

Una volta finito, potrai attivare i dati e inizierai a navigare.

Anche in questo caso, se non funzionasse, basta riavviare il tuo iPhone.

APN Kena mobile Windows Phone: guida alla configurazione

Hai unWindows Phone? Allora questo è il paragrafo dedicato a te.

Ti mostrerò i passaggi che dovrai fare per poter impostare correttamente gli APN Kena mobile per il tuo device.

Per prima cosa esegui questi passaggi:

Clicca sul tasto Start Dopo di che clicca sulle Impostazioni Trova la voce Rete e Wireless Infine dovrai cliccare su Rete cellulare e SIM Dovresti trovare la voce Aggiungi APN Internet

A questo punto sei pronto per poter inserire nei campi le diciture corrette.

Ecco quali sono:

Nome: Kenamobile Web

APN: web.kenamobile.it

Tipo APN: default

Una volta inseriti i dati e attivata la connessione ad Internet. Trovi difficoltà nel navigare?

Nessun problema, devi semplicemente spegnere e riaccendere il tuo smartphone e alla nuova accensione funzionerà tutto.

Come inviare e ricevere MMS su Kena mobile

Utilizzi gli MMS? Vorresti riceverli o inviarli tramite il tuo telefono?

Bene in questo paragrafo ti mostro come potrai fare per utilizzare questo servizio.

Si tratta ancora una volta dell’inserimento di alcuni parametri.

Quello che ti consiglio è prendere il manuale delle istruzioni del tuo device e guardare la sezione dedicata agli MMS.

Nel caso volessi essere più rapido, la procedura è identica a quella che ti ho mostrato per impostare l’APN.

Ecco i parametri che dovrai inserire:

Nome: Kenamobile MMS

APN: mms.kenamobile.it

autenticazione: nessuna

protocollo: HTTP

homepage: http://mms.kenamobile.it/

proxy: 10.248.1.12

porta: 80

Hai ancora dei problemi? Non preoccuparti, scrivimi qui sotto nei box dei commenti e ti risponderò immediatamente.

