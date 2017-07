Google Pixel 2, le ultime news in vista del lancio ufficiale

E’ un periodo di novità d’interesse per i prossimi smartphone Android top di gamma di casa Google: nonostante al lancio ufficiale manchi ancora qualche mese, i Google Pixel 2 sembrano carichi di aspettative dal punto di vista delle specifiche tecniche: scopriamo cosa c’è in serbo per noi.

I nuovi Google Pixel 2 ci proporranno un display AMOLED creato grazie alla collaborazione di LG, in modo da poter sfruttare una particolarità speciale di questo tipo di schermi.

Accendere i pixel uno ad uno, per contenere i consumi e attivare un’interfaccia capace di mostrarci sempre in primo piano notifiche, informazioni e news senza dover costantemente attivare lo schermo.

Almeno uno dei due modelli di Google Pixel 2 dovrebbe inoltre presentare un cambiamento strutturale molto interessante.

I bordi dello smartphone potrebbero essere sensibili alla pressione delle dita dell’utente, in modo da poter avviare funzioni aggiuntive come Google Assistant, silenziare le notifiche e l’avvio rapido di applicazioni: una funzionalità che ricorda bene quella del rivale HTC U11.

Si attendono ovviamente upgrade anche dal punto di vista della gestione software di Google Pixel 2; tra le prime novità di rilievo la possibilità di gestire i profili display: oltre al già noto sRGB presente sui primi Nexus, farà la sua comparsa l’opzione “colori vividi”.

Per quanto riguarda invece l’hardware vero e proprio, sembra essere confermato il solido Snapdragon 835, processore di fascia alta che fino ad oggi ha soddisfatto tutte le aspettative del mondo mobile Android.

Nei nuovi Google Pixel 2 sarà ovviamente preinstallato Android 8.0 (di cui è ancora in sospeso il nome ufficiale per ora si parla ancora di Android O), mentre potrebbe essere assente il jack audio, in vista di una soluzione più all’avanguardia.

Non ci rimane quindi che seguire i prossimi passi di Google e scoprire se sui nuovi Pixel, rispetto ai “vecchi Pixel” ci sarà qualche “killer feature” che ne giustificherà l’acquisto, come un comparto fotografico particolarmente evoluto o un sistema di realtà virtuale capace di superare la proposta di Google Daydream.