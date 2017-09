Uno dei corrieri più noti ed utilizzati in Italia è SDA, il quale gestisce molte spedizioni, tra cui anche quelle di Poste Italiane e di importanti e-commerce, come il famoso Amazon. Se per spedire i tuoi pacchi oppure per riceverli hai scelto proprio questo corriere e desideri avere informazioni dettagliate a riguardo (come ad esempio rintracciare pacchi SDA ) non devi fare altro che utilizzare il sito web di questo corriere o, se preferisci, puoi utilizzare altri strumenti come e-mail, SMS oppure chiamare SDA al numero verde o anche utilizzare l’app del corriere.

Non preoccuparti! Ti ho dato già moltissime informazioni, ma fra poco ti illustrerò il funzionamento di ognuno, ma uno alla volta. Qui sotto troverai un elenco, che ti permetterà di saltare direttamente alla parte che ti interessa di più. Sei pronto? Iniziamo!

Tracking SDA da PC

Utilizzando questo corriere per le tue operazioni, hai molte possibilità per tracciare pacco; infatti, c’è a disposizione un sistema di monitoraggio gratuito che ti permette di ottenere notizie relative a tutte le tue spedizioni in corso.

Per poter utilizzare questo servizio chiamato SDA tracking, devi necessariamente procurarti il codice di tracciamento, il quale viene ti viene fornito dal corriere al momento dell’invio del pacco, oppure dal negozio online dove hai fatto i tuoi acquisti e inserirlo sul sito ufficiale.

Si tratta di un codice molto importante ed è formato da una combinazione di numeri e di lettere che cambia per ogni singola spedizione.

Mettiamo il caso che tu sia davanti al PC e desideri sapere dove si trova il tuo pacco; per prima cosa digiti su Google “ricerca spedizioni SDA”, poi vai sul sito ufficiale del corriere e subito dopo ti rechi nell’area che ti interessa.

Se guardi con attenzione, c’è una sezione chiamata “Link Utili”, proprio nella barra laterale: lì trovi un box in cui inserire il codice di tracking SDA.

Una volta inserito questo importante codice, devi cliccare su “Vai” e si aprirà una nuova pagina, in cui devi confermare il codice di tracciamento (oppure puoi inserire quello di mancata consegna per avere gli aggiornamenti di cui hai bisogno, nel caso).

Nella pagina su cui arrivi, ti mostra in ordine cronologico tutte le informazioni che ci sono sul tuo pacco, disposte come ti sto per indicare: al centro c’è lo stato della tua spedizione, a sinistra la data in cui è stata eseguita una determinata operazione e a destra la filiale di riferimento.

Tracking SDA via SMS/E-mail

Adesso cambiamo situazione: ipotizziamo che tu voglia conoscere lo stato della tua spedizione senza doverti collegare al sito internet. Non ti preoccupare, c’è una soluzione anche in questo caso.

Infatti, c’è la possibilità di ricevere tutte le notifiche di cui hai bisogno, direttamente nella tua casella e-mail, o se preferisci sul tuo telefono cellulare con un comodo SMS.

Per utilizzare questo metodo alternativo, non devi fare altro che autorizzare il trattamento dei dati personali su www.sda.it mettendo una spunta dove ti viene richiesto ed inserendo tutte le informazioni necessarie, ovvero indirizzo di posta elettronica (dai un’occhiata a come creare indirizzo mail) e numero di telefono; compilati tutti gli spazi presenti, devi inserire il codice di sicurezza nell’apposita casella e cliccare sul tasto “Invia”.

Tracking SDA da App

Nel caso tu riceva o spedisca molti pacchi e ti ritrovi sempre a cliccare su “cerca spedizioni” sul sito del corriere, fermati! Esiste un metodo molto più comodo e veloce: scaricare le applicazioni relative a questo corriere direttamente sul tuo smartphone. Ecco una carrellata di app utili:

App SDAMobile (che è quella ufficiale del corriere SDA, disponibile sia per iOS che per Android) ne esistono anche altre molto interessanti, le quali sono state studiate per garantire un utilizzo migliore soprattutto su smartphone e tablet. Ad essere sincero, non c’è molta differenza tra il digitare “cerca spedizione SDA” su PC e seguire il procedimento che ti ho mostrato prima e voler fare la stessa cosa anche con l’applicazione. Tra i vari strumenti mobile che sono stati sviluppati, io penso che l’app SDAMobile sia davvero molto utile: con questa puoi controllare tutte le SDA spedizioni in corso, richiedere il ritiro di una spedizione, oppure trovare una determinata filiale ed anche utilizzare altri servizi.

, (disponibile sia per iOS che per Android e che ha tutte le informazioni di cui hai bisogno sia per SDA che per altri corrieri nazionali e internazionali). Ti permette di fare ricerca spedizioni su SDA con precisione, tracciare i pacchi che ti interessano e tante altre comode funzioni 17TRACK , il cui nome non ti sarà nuovo se lavori molto con le spedizioni: anche questa è disponibile sia per il sistema operativo Android che iOS e permette di tracciare le spedizioni in tutto il mondo.

, il cui nome non ti sarà nuovo se lavori molto con le spedizioni: anche questa è disponibile sia per il sistema operativo Android che iOS e permette di tracciare le spedizioni in tutto il mondo. Trakky, un’applicazione progettata per Windows Phone e per Android e che offre il suo servizio grazie all’aiuto di settanta corrieri.

Orari corriere e sedi

Se vuoi avere tutto sotto controllo e vuoi conoscere con precisione altre informazioni a proposito della tua spedizione, come ad esempio gli orari in cui SDA potrebbe consegnarti il tuo pacco, ecco quello che devi sapere.

SDA, di solito consegna dalle ore 9:00 alle ore 18:00; ma attenzione: gli orari dipendono dalla tua zona e dal percorso fatto dal corriere, poi devo anche avvertirti che SDA non effettua consegne né nei giorni festivi e nemmeno in quelli semi festivi.

Le consegne durante il sabato possono essere eseguite su richiesta, pagando però una tariffa superiore.

Se non puoi restare a casa tutto il giorno ad aspettare l’arrivo del corriere, non preoccuparti: puoi sempre scegliere la fascia oraria più comoda per le tue esigenze, così puoi organizzare i tuoi impegni giornalieri e rientrare a casa verso l’ora che hai scelto per la consegna.

Nel caso in cui tu dovessi recarti personalmente a ritirare il pacco in una delle tante sedi SDA, ti lascio qui gli orari in cui puoi trovarle attive.

Sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00, e poi dalle 14:30 alle 18:00.

Per quanto riguarda il sabato, invece, l’orario è diverso: apre alle 09:00 fino 12:00; la domenica, invece, tutte le sedi del corriere sono chiuse.

Ti consiglio di dare un’occhiata a questo link, che ti permetterà di conoscere la filiale SDA più vicina a te, inserendo i dati della tua località.

Contatti SDA

Nello sfortunato caso in cui tu abbia dei problemi con la spedizione oppure desideri maggiori informazioni sul servizio, puoi contattare l’assistenza clienti SDA per risolvere ogni tuo dubbio.

Per utilizzarla ci sono diversi metodi: se stai utilizzando internet, collegati direttamente al sito del corriere e compila il modulo online per questo servizio, e scrivi quale è il tuo problema e di cui hai bisogno.

Un operatore ti risponderà direttamente nella casella e-mail che hai indicato nel modulo compilato nel giro di due giorni lavorativi.

Se preferisci, puoi anche rivolgerti al servizio clienti attraverso Twitter e Facebook, cercando rispettivamente, il profilo e la pagina ufficiale di SDA.

Nel caso in cui tu non abbia a disposizione internet, ma hai bisogno di parlare con un operatore per ricevere assistenza, ecco quali sono gli SDA contatti:

Il numero verde SDA Call Center 199 113 366 (è un numero a pagamento)

Il costo della chiamata può variare.

Se scegli di utilizzare questo metodo, dopo aver chiamato devi selezionare il tasto 2 e fare bene attenzione alle istruzioni che ti fornisce la voce guida.

Questo numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30.

Come vedi avere aggiornamenti sulle spedizioni SDA è molto semplice ed esistono tanti strumenti diversi per rimanere sempre aggiornato. Devi solo scegliere quale utilizzare in base alle tue esigenze.