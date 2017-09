Il corriere espresso UPS è fra i più noti a livello nazionale ed internazionale. Capace di sviluppare un volume d’affari superiore ai 55 miliardi di dollari annuali, UPS ha la sua sede centrale ad Atlanta, in Georgia, e viene impiegato da tutti i maggiori negozi online del mondo, compreso il decano degli e-commerce Amazon.

In questa guida ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie a tracciare spedizione UPS, oltre agli orari e ai giorni lavorativi, alla posizione delle filiali nazionali e ad una serie di strumenti che potrebbero tornarti utili qualora ti servisse assistenza qualificata per risolvere eventuali problemi.

Ti mostrerò fra poco come sia facile rintracciare pacco UPS, quindi preparati, prenditi tre minuti del tuo tempo ed iniziamo!

Tracciare la spedizione attraverso il PC

Se vuoi tracciare la spedizione dal computer, devi accedere alla sezione dedicata presente sul sito aziendale direttamente da qui e scegliere lo strumento che trovi più comodo.

Il portale UPS, infatti, ti consente di effettuare diversi tipi di ricerca:

tramite il codice di tracciamento (sarà sufficiente inserire il numero di spedizione nell’apposito riquadro);

(sarà sufficiente inserire il numero di spedizione nell’apposito riquadro); attraverso il riferimento del mittente (dovrai compilare tutti i campi richiesti con le tue generalità);

(dovrai compilare tutti i campi richiesti con le tue generalità); tramite la tua e-mail (non dovrai fare altro che indicare l’indirizzo mail utilizzato al momento dell’acquisto e attendere l’invio dei codici necessari);

(non dovrai fare altro che indicare l’indirizzo mail utilizzato al momento dell’acquisto e attendere l’invio dei codici necessari); mediante il servizio SMS (puoi scegliere di ricevere aggiornamenti circa la posizione del pacco tramite SMS).

In genere, il numero di tracking possiede una forma standardizzata, molto simile a quanto riportato di seguito: 1Z 999 AA0 22 3464 9886. Questo codice di riferimento viene fornito dal portale presso il quale hai fatto acquisti, oppure puoi trovarlo sulla ricevuta di spedizione, qualora avessi prenotato il ritiro presso una delle sedi UPS sparse sul territorio.

Rintracciare pacco UPS tramite app

Se sei solito fare numerosi ordini tramite siti specializzati e ti capita frequentemente di dover tracciare le tue spedizioni, allora potresti valutare la possibilità di scaricare un’app sul tuo smartphone che ti mostri in tempo reale l’avanzamento della spedizione e la posizione della merce.

Esistono numerose opzioni efficaci per effettuare il tracking di un pacco, ma di seguito voglio elencarti le più note e precise fra tutte quelle in circolazione, compatibili sia con iOS che Android, e soprattutto gratuite. Alcune di queste sono utilizzabili indipendentemente dal corriere selezionato.

UPS Mobile

Se vuoi tracciare le spedizioni effettuate tramite corriere UPS, puoi tranquillamente scegliere l’app ufficiale dell’azienda, disponibile sia per Android che iOS. Avrai la possibilità di tracciare tutte le spedizioni, piuttosto che richiedere un ritiro, reperire una sede fisica e molto altro.

Una volta scaricata l’app, ti troverai di fronte i Termini e condizioni, ovviamente clicca su Accetto e procedi.

Ti troverai davanti ora una barra di ricerca con la scritta “Inserisci un numero di ricerca” ovvero il tuo codice di tracciabilità. Una volta inserito, basta cliccare sulla voce Vai o clicca su Invio, sulla tastiera del tuo smartphone.

L’app permette di inserire il codice di tracciabilità UPS anche tramite foto, quindi ti basterà cliccare sull’icona a forma di fotografia, nella barra di ricerca dell’app e fotografare il codice.

Una volta inserito il tracking, vedrai sullo schermo dove si trova attualmente il tuo pacco, inoltre puoi avere maggiori informazioni sulla spedizione, basterà cliccare proprio sullo stato del pacco. L’app ovviamente ti permetterà di conoscere anche il giorno della consegna.

Altre app utili

Ora ti parlerò di altre app utili, che sono compatibili con la maggior parte dei corrieri attualmente presenti sul territorio italiano:

17TRACK: Si tratta di una delle applicazioni per il tracciamento più famose in assoluto, in grado di differenziarsi dalle altre per la grande possibilità di confronto, essendo capace di tracciare spedizioni in ogni Paese del mondo, compresa la Cina. Inoltre, si tratta di una soluzione completamente gratuita e compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi come PC, Android e iOS.

iTracking: Altra app gratuita e compatibile sia con Android che iOS. Offre anche una versione a pagamento che consente di tracciare le spedizioni dei corrieri meno conosciuti.

Trakky: È disponibile sia per Android che per Windows Phone ed è in grado di tracciare le spedizioni effettuate da oltre 70 corrieri espresso internazionali.

UPS: orari di lavoro e delle sedi

Sei in attesa che il materiale ordinato arrivi finalmente a casa tua? Allora sono certo che ti farà comodo conoscere gli orari di lavoro dei corrieri, nonché quelli osservati delle varie filiali ubicate sul territorio.

Gli orari d’apertura delle varie sedi potrebbero tornarti utili nel caso dovessi raggiungere quella che serve il tuo territorio, al fine di ritirare un pacco o chiedere ulteriori informazioni utili.

Ciascun corriere UPS effettua le consegne che gli sono state assegnate ogni giorno della settimana dalle 9.00 alle 19.00, eccetto il sabato e i giorni festivi. L’orario di consegna, malgrado quanto indicato sul sito di riferimento, dipende molto dalla zona in cui abiti e dal giro compiuto dal corriere.

Tuttavia, tramite accordi preventivi è possibile ristringere l’orario di consegna ad una fascia oraria specifica, in modo da non dover restare a casa tutta la giornata. Le filiali sono aperte fra le 9.00 e le 13.00 e fra le 15.00 e le 19.00, ogni giorno della settimana, esclusi il sabato e i festivi. Per trovare la sede UPS più vicina al comune nel quale vivi accedi a questa pagina ed inserisci il nome della tua località.

Corriere espresso UPS: recapiti ed assistenza

Hai bisogno di un aiuto? Puoi richiedere assistenza in diversi modi, sebbene quello più semplice e rapido sia telefonare al servizio assistenza.

Il numero dell’assistenza al consumatore è 02 30 30 30 39. Gli operatori rispondono tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00. Qualora non si trattasse di una questione urgente, potresti scegliere di contattare il servizio assistenza via mail, compilando tutte le voci riportate nell’apposito modulo presente sul sito alla sezione Assistenza.

Gli operatori incaricati non tarderanno a fornirti una risposta e a risolvere i tuoi dubbi. Generalmente i tempi d’attesa non sono lunghi (almeno per quanto riguarda il servizio di posta elettronica), pertanto dovresti ricevere una risposta entro un paio di giorni lavorativi.

Nel caso in cui cercassi qualcosa di più generico e una guida più completa che parli anche degli altri corrieri, ti consiglio di dare un’occhiata al post dedicato ai corriere espresso.