Corriere espresso: come conoscere orari, tracking e contatti

Hai fatto nuovi acquisti su Zalando, Amazon o su qualche altro store online? Oggigiorno, questa è diventata una delle modalità d’acquisto preferite dalla maggior parte degli utenti web, perché comoda, rapida ed economica. Dopo aver inviato il proprio ordine, infatti, non resta altro da fare che attendere il corriere espresso con il pacco comodamente seduti sul divano di casa.

Tuttavia, ti potrebbe essere utile conoscere le specifiche di ciascun corriere espresso ed in particolare gli orari delle sedi, i contatti e le modalità di tracking.

Di seguito troverai una guida dettagliata dei corrieri espresso più noti fra quelli attivi nel nostro Paese, inclusi gli orari lavorativi, i tempi medi di consegna, i contatti telefonici, il tracking delle spedizioni e molto altro ancora!

Tracciare le spedizioni

Se sei solito fare ordinazioni sui vari siti e-commerce specializzati e intendi tracciare le tue spedizioni, potresti utilizzare una delle applicazioni che consentono di farlo. Vediamo insieme una carrellata di soluzioni da poter utilizzare fin da subito:

Cerca spedizioni: Se intendi tracciare le tue spedizioni utilizzando un sito web, puoi optare per “Cerca Spedizioni” che necessita del solo codice di spedizione ed offre la posizione precisa del pacco 24 ore su 24, puoi raggiungerlo a questo indirizzo .

Se intendi tracciare le tue spedizioni utilizzando un sito web, puoi optare per “Cerca Spedizioni” che necessita del solo codice di spedizione ed offre la posizione precisa del pacco 24 ore su 24, puoi raggiungerlo a . 17Track :fra le app per il tracciamento più note, invece, figura 17Track, ideale anche per tracciare le spedizioni da Paesi esteri, Cina compresa. Si tratta di uno strumento completamente gratuito, compatibile sia con iOS che Android .

:fra le app per il tracciamento più note, invece, figura 17Track, ideale anche per tracciare le spedizioni da Paesi esteri, Cina compresa. Si tratta di uno strumento completamente gratuito, compatibile sia con che . iTracking:anche l’app iTracking è gratuita e disponibile per entrambi i sistemi operativi ed in più offre una versione a pagamento tramite cui controllare anche i corrieri internazionali meno noti.

Corriere SDA

Ti ho già parlato nello specifico di tutto, ma proprio tutto di ciò che riguarda il corriere espresso SDA. Qui sotto ti lascio un piccolo riassunto di ciò che potrebbe interessarti di più:

Orari corriere SDA: consegna fra le 09.00 e le 18.00 di ogni giorno, escluso il sabato e i festivi. Gli orari sono indicativi e legati alla zona, al traffico e al giro organizzato dall’autista. Il sabato vengono effettuate consegne soltanto in seguito ad apposite richieste e a fronte di un piccolo supplemento.

Orari sedi SDA: le sedi SDA sono aperte tutti i giorni dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, mentre il sabato soltanto al mattino, dalle 09.00 alle 12.00.

Contatti telefonici SDA: è possibile contattare SDA mediante il numero telefonico a pagamento 199 113 366, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Il sabato gli addetti alla segreteria rispondono dalle 8.30 alle 12.30.

Filiali SDA:nel caso volessi conoscere la filiale più vicina a casa tua, potrai saperlo recandoti sul sito ufficiale del corriere; inserisci i dati e ti verrà restituita la sede più vicina a te.

Traccia spedizione SDA: se vuoi sapere dove si trova il tuo pacco, potrai effettuare il tracking tramire il sito SDA, precisamente ti basterò recarti qui. Inserisci il numero della spedizione e conoscerai tutti i dettagli di dove si trova il tuo pacco.

Corriere BRT (il vecchio Bartolini)

Ora invece passiamo ad un altro corriere, ti parlerò di come tracciare i pacchi di BRT oppure conoscere quando vengono effettuate le consegne, ma non solo:

Orari BRT: le consegne vengono effettuate fra le 08.00 e le 19.00 dal lunedì al venerdì. BRT non porta a termine alcuna consegna durante i giorni festivi ed il sabato (tranne eccezioni). Il sabato BRT effettua raramente le consegne e soltanto in alcune città e in determinate condizioni.

Orari sedi BRT: le sedi Bartolini osservano orari differenti a seconda della città di appartenenza ed effettuano servizio tutti i giorni della settimana tranne il sabato. Per scovare la sede più vicina a casa tua, il numero di telefono e gli orari di apertura al pubblico puoi consultare il sito BRT.it.

Tracciabilità Bartolini: Effettuare il tracking dei pacchi sul sito che ti ho appena fornito è molto semplice; basterà inserire il numero comunicato al momento dell’acquisto della merce desiderata e potrai ottenere la didascalia di dove si trova attualmente il pacco.

Corriere GLS

Vediamo nello specifico come conoscere nel dettaglio tutte le informazioni riguardanti il corriere GLS:

Orari GLS:GLS osserva i seguenti orari: 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.30, esclusi il sabato e i giorni festivi. Gli orari sono fortemente indicativi poiché dipende molto dall’autista, dalla zona assegnata e dal giro che deve compiere. Il sabato il corriere espresso GLS effettua le consegne soltanto previa richiesta e a fronte di un piccolo supplemento.

Orari sedi GLS: sono aperti dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Contatti telefonici GLS: Il numero verde per l’Italia è 199.15.11.88, attivo dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì.

Traccia spedizione GLS: Sul sito del corriere è possibile ricercare le varie filiali italiane del corriere. Sullo stesso sito è possibile anche tracciare le proprie spedizioni, inserendo nell’apposita sezione il numero ricevuto al momento dell’acquisto.

Corriere UPS

Il tuo pacco è stato affidato ad UPS? Bene vuoi conoscere e sapere a che ora potrebbe essere conegnato il tuo pacco? Qui sotto scoprirai tutto ciò:

Orari consegna: UPS effettua le consegne tutti i giorni della settimana fra le 09.00 e le 19.00. Anche qui sono esclusi i giorni festivi.

Orari sedi UPS: le sedi UPS sono accessibili durante gli stessi orari e giorni che abbiamo visto sopra. Il sabato e la domenica non risponderà nessuno visto che sono chiusi.

Contatti telefonici: per mettersi in contatto con un operatore UPS è necessario chiamare al numero di telefono 02 30 30 30 39.

Ricercare le filiali: per ricercare la filiale più vicina a te, basterà recarti sul sito ufficiale, ti troverai di fronte una mappa; inserisci nel box sulla sinistra il tuo paese e in pochi secondi ti verranno elencate le filiali più vicine a te.

Tracciare spedizione UPS: per quanto riguarda la tracciabilità del pacco di UPS, dovrai andare a questo link e inserire il “tracking number”, nel box presente in alto a sinistra.

Corriere TNT

Un altro importante corriere molto conosciuto è TNT. Vuoi conoscere dove si trova il tuo pacco? Oppure vuoi telefonare a TNT e non conosci il numero a cui chiamare? Bene sei nella sezione giusta.

Orari consegna TNT: consegna tra le 09.00 e le 19.30 di ogni giorno. Anche TNT il sabato consegna soltanto a fronte di un piccolo supplemento per il rimborso spese.

Orari sedi TNT: le sedi sono aperte ed accessibili dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, esclusa la domenica. Il sabato mattina ricevono tra le 9.00 e le 12.30.

Contatti telefonici: Per contattare TNT è opportuno telefonare al numero 199 803 868 o usufruire della chat online a questo indirizzo e mettersi in contatto con uno dei tanti operatori disponibili.

Ricercare filiali: anche in questo caso avrai a disposizione una sezione apposita del sito per poter ricercare la filiale più vicina alla tua città. Recati a questa pagina.

Tracciare pacco TNT: per conoscere dove si trova il tuo pacco con TNT, dovrai andare al seguente link e inserire il numero di tracking in tuo possesso.

Corriere DHL

Un corriere molto conosciuto per chi si affida ad Amazon. Anche in questo caso andiamo a conoscere tutti i dettagli che ci servono per capire dove si trova il pacco con DHL e non solo.

Orari consegne DHL: effettua le consegne dalle 09.00 alle 19.00. Non è attivo i giorni festivi e il sabato.

Orari sedi DHL: le sedi DHL sono accessibili tutti i giorni della settimana dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, esclusi il sabato e la domenica.

Contatti telefonici: per avere ragguagli circa le proprie spedizioni è possibile chiamare il numero telefonico 199.199.345 o usare la chat presente sul sito.

Ricercare filiali DHL: Per ricercare la filiale più vicina è possibile utilizzare il sito locator.dhl.com, basterà inserire la tua località e ti verrà restituito un elenco delle fililali più vicine.

Tracciare pacco DHL: mentre per il tracciamento dei pacchi è necessario accedere a questa pagina, dovrai inserire il tuo codice di tracciabilità e ti verrà elencato tutti gli step che il pacco ha compiuto.

Corriere Hermes

Orari corriere Hermes: consegna dalle ore 08.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi e il sabato.

Orari sedi Hermes: per accedere alle sedi è necessario osservare questi orari: 8.00 – 18.00, esclusi il sabato e la domenica.

Contatti telefonici: per mettersi in contatto con un operatore Hermes è possibile chiamare al numero di telefono 01 5976 0432, o inviare una mail all’indirizzo: cis@hermes-italy.it.

Ricercare filiali: per ricercare una delle filiali sparse sul territorio nazionale, invece, è necessario accedere al sito ufficiale del corriere.

Tracciare pacco Hermes: per il tracciamento dei pacchi, infine, è possibile utilizzare il link a questa pagina, che ti permetterà di inserire il codice che hai ricevuto in fase di spedizione e controllare dove si trova il tuo pacco.

Corriere Sailpost

Orari corriere Sailpost: il corriere effettua le consegne fra le 09.30 e le 18.00 di ogni giorno feriale, esclusi i festivi e il sabato.

Orari sedi Sailpost: le sedi sono aperte tutti i giorni della settimana dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, esclusi il sabato e la domenica.

Contatti telefonici: per contattare Sailpost è necessario chiamare al numero telefonico 050 800 8790, o inviare una mail all’indirizzo: controllo.qualita@sailpost.it.

Ricercare filiali: puoi ricercare le filiali sparse sul territorio italiano basterà accedere al sito ufficiale tramite questa pagina e potrai trovare tutte le filiali vicino a casa tua.

Tracciare pacco Sailpost: per effettuare il tracking delle spedizioni è necessario accedere al sito ufficiale, puoi farlo tramite questa pagina e controllare dove si trova il tuo pacco inserendo il codice di tracciabilità.

Ulteriori informazioni utili

Per effettuare una stima esatta dei tempi di spedizione vengono valutati diversi elementi, fra cui i servizi accessori di spedizione selezionati dall’utente e la data che certifica l’avvenuto pagamento. Insomma, la consegna a domicilio di un pacco può variare in relazione a tanti fattori, sebbene i tempi medi si assestino intorno ai 2-4 giorni, indipendentemente dal corriere al quale ci si affida.

Per ricevere la propria merce nei tempi appena suggeriti è necessario selezionare la spedizione standard, attraverso cui salvo particolari imprevisti e disguidi, sarà possibile ricevere quanto desiderato nei tempi pattuiti. La spedizione in un solo giorno lavorativo è generalmente più costosa e non è garantita da tutti i corrieri espresso. Al momento questo servizio è disponibile soltanto in alcune zone d’Italia.