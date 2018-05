Di questi tempi l’utilizzo dello smartphone ha superato quello degli altri dispositivi, come pc portatili o fissi. Di conseguenza le applicazioni per i cellulari di ultima generazione, sono sempre in continuo aggiornamento.

Sia per migliorare l’interfaccia utente sia per integrare nuove funzionalità. Il mondo dell’e-commerce poi, riveste un ruolo molto importante e si sta sviluppando sempre più. Possiamo interagire con esso direttamente dal nostro device.

Si può accedere dal browser o dall’app creata ad hoc per il nostro OS. Di sicuro avrete sentito parlare o almeno una volta avrete visualizzato i siti di Kijiji e Subito.it, dove ogni giorno vengono pubblicati migliaia di annunci e vengono conclusi tantissimi acquisti e vendite di prodotti usati.

In questo articolo ci concentreremo proprio sulle applicazioni progettate apposta per il sistema operativo di Google. Vedremo come utilizzarle al meglio, per sfruttare appieno tutte le potenzialità.

KIJIJI (DOWNLOAD)

Il sito Kjiji.it, che fa parte del gruppo eBay, viene visitato quotidianamente da un sacco di utenti, molti di questi ormai usano l’applicazione per gli smartphone. Disponibile per Android a questo indirizzo, mentre per i dispositivi Apple in questo link.

CARATTERISTICHE: VANTAGGI PER CHI CERCA

Adesso andremo a vedere le caratteristiche principali che rendono semplice l’utilizzo dell’app. Essa presenta un bel design in continuo aggiornamento e possiede delle funzioni molto intuitive.

Possiamo suddividerle in vantaggi per chi acquista e per chi vende. Nel primo caso potremo messaggiare in tempo reale con il venditore dal nostro smartphone o chiamarlo direttamente, poi potremo cercare per parola chiave o consultare liberamente categorie e località.

Vi è anche una sezione Preferiti, accessibile dal menu, in cui vedremo gli annunci salvati dopo aver cliccato sull’icona del cuore. Inoltre potremo ordinare i risultati per “Prezzo” o “Data di Pubblicazione”.

Infine potremo trovare in modo rapido offerte di lavoro, i servizi o gli oggetti più vicini a noi che rispecchiano i nostri gusti.

VANTAGGI PER CHI VENDE

Ora passiamo ai pure numerosi vantaggi per chi vende. Dopo aver selezionato la categoria, potremo scattare delle foto col nostro smartphone (o sceglierle dalla galleria in modalità multipla) e scrivere la descrizione dell’oggetto, col prezzo di vendita.

Quest’ultimo è facoltativo, così come l’inserimento del nostro numero di telefono. In pochi secondi il nostro annuncio sarà online e visibile da tutti gli utenti, come notificato dall’e-mail che riceveremo.

Inoltre, la comunicazione con gli acquirenti avverrà in tempo reale grazie alla nuova funzionalità “I miei messaggi”.

Potremo gestire le nostre inserzioni dalla pagina “I miei annunci” e tenerle sempre sotto controllo, con statistiche sempre aggiornate.

Avremo la possibilità di promuovere l’ annuncio con l’acquisto di vari pacchetti, con prezzo da € 2,90 (torna in cima/metti in evidenza) a 25,90 euro della funzione Annunci Top. L’applicazione occupa poco spazio nello storage ed è presente pure una versione ottimizzata per i tablet.

SUBITO (DOWNLOAD)

Subito è il leader per la compravendita in Italia, con oltre 5 milioni di annunci e 2 milioni di compratori ogni giorno.

Sicuramente ognuno di noi avrà visitato almeno una volta un annuncio sul sito Subito.it da un qualsiasi dispositivo.

Per Android l’app è disponibile gratis a questo indirizzo, mentre per i dispositivi con iOS download in questo link.

CARATTERISTICHE: VANTAGGI PER CHI CERCA

Con Subito possiamo vendere di tutto e cercare quello di cui abbiamo bisogno intorno a noi: dall’auto all’appartamento, dall’attrezzatura sportiva allo smartphone, fino agli elettrodomestici e alle piccole comodità di tutti i giorni.

Anche qui avremo molte funzionalità per chi cerca: tra milioni di annunci tra cui: auto, immobili, lavoro, elettronica, arredamento, sport e hobby e molto altro).

Abbiamo la possibilità di ricerca per categoria, luogo (regione, provincia e comune) parole chiave e numerosi altri filtri per trovare più in fretta quello che desideriamo.

Potremo accedere ai nostri preferiti nell’apposita sezione, basterà cliccare nell’icona col cuore nel nostro annuncio prescelto.

Il contatto con il venditore sarà molto rapido e potrà avvenire via email, sms o telefono.

In risposta ad un annuncio di lavoro, avremo la possibilità di allegare diversi file come il nostro CV e altre certificazioni.

VANTAGGI PER CHI VENDE

Adesso vedremo le funzionalità per chi vende. Potremo infatti inserire velocemente degli annunci e caricare delle foto direttamente dal nostro device.

Purtroppo dovremo selezionare le immagini una alla volta, visto che non è presente la selezione multipla come nell’app rivale.

Dopo la descrizione ed il prezzo, dovremo obbligatoriamente inserire il nostro numero personale, che potremo nascondere per non farlo comparire nell’annuncio.

Dopo la verifica del contenuto (di solito meno di 1 ora) avverrà la pubblicazione del nostro annuncio (notifica via e-mail).

Potremo gestire, modificare e visualizzare i risultati degli annunci (visite e contatti ricevuti) direttamente dal nostro profilo personale.

Quindi avremo disponibile un contatore, con la possibilità di aumentare la visibilità del nostro annuncio.

Possiamo attivare, le funzioni a pagamento Rimetti in cima e Metti in vetrina, suddivise per prezzo in base alla durata dell’opzione scelta. I prezzi variano da € 2 a 20 euro circa.

CONCLUSIONI

Insomma, al giorno d’oggi si cerca di vendere i prodotti che non utilizziamo più, o quelli che ci hanno regalato e non fanno al caso nostro.

Così avremo un buon guadagno che potremo spendere per l’oggetto desiderato. Magari non lo compreremo nuovo, ma usato per risparmiare molto e fare l’affare.

In nostro aiuto esistono i siti di annunci, dove con molta attenzione e dopo varie trattative si può acquistare e vendere in ogni momento della giornata.

Questo anche grazie alle fantastiche app Kijiji e Subito create appositamente per gli smartphone, che dopo pochi clic ci permettono di inserire il nostro annuncio o di acquistare ad un prezzo conveniente il prodotto tanto voluto.

Per concludere ti ricordiamo di stare sempre attento a ciò che acquisti o vendi online, per questo abbiamo scritto un articolo per aiutarvi a capire quali sono le truffe Subito.it in cui potete incorrere. State sempre attenti!