Samsung Galaxy Note 8: novità su specifiche tecniche e data di lancio

Sono passate poche settimane dalla comparsa sul web dei primi leak relativi al design finale di Samsung Galaxy Note 8, ma le indiscrezioni continuano a farsi sempre più rumorose e veritiere, in vista della presentazione ufficiale del phablet Android prevista per il 23 Agosto.

Il successore dello sfortunato Galaxy Note 7, che si è trovato coinvolto in una serie di gravi malfunzionamenti per via di batterie difettose, avrà davanti a sé il compito di riconquistare la fiducia degli utenti Android, e a quanto pare l’interesse non manca e continua ad aumentare.

Scopriamo quindi le sue caratteristiche tecniche a poche settimane dall’annuncio.

Specifiche tecniche Galaxy Note 8 (da confermare)

Samsung Galaxy Note 8 sarà un phablet high-end, con una dotazione multimediale valida e costituita da 6 GB di RAM, 64 di memoria base (espandibile tramite SD card), e uno schermo di alta qualità Super AMOLED da 6,3 pollici compatibile con gli input via S-Pen, il pennino in dotazione ai dispositivi della serie Note.

Il dispositivo è certificato IP68 esattamente come Galaxy S8+, perciò potremo tenere con noi Note 8 senza temere di rovinarlo per via delle infiltrazioni d’acqua. Secondo le immagini rivelate fino ad oggi, è presente inoltre una porta USB Type-C, e nuove informazioni rivelano una batteria da 3300 mAh ricaricabile velocemente con il wireless charging.

La fotocamera del phablet è buona (dual camera posteriore da 12 megapixel e obiettivo anteriore da 8), anche se probabilmente non all’altezza delle aspettative degli utenti Samsung che si attendevano qualcosa di più da un top di gamma.

Samsung Galaxy Note 8 sarà inoltre distribuito in due versioni, a seconda dei mercati di distribuzione: gli Stati Uniti avranno un Note 8 con Snapdragon 835, mentre gli utenti internazionali (e quindi anche italiani) potranno contare sulla versione con Exynos 8895, processore “made in Samsung”.

Come detto in apertura, la data ufficiale di presentazione di Note 8 si avvicina sempre più: restiamo in attesa di ulteriori specifiche che ci permetteranno di capire cosa differenzia il nuovo phablet Samsung dalla concorrenza.

Con questa presentazione, siamo certi che non vedrà la luce il nuovo Galaxy Note 7 FE Edition, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.