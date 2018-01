iPhone 6 e iPhone 6 Plus: Guida all’acquisto [Miglior prezzo]

Hai deciso di acquistare un iPhone? Non vuoi spendere una cifra esorbitante, così stai valutando l’acquisto di un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, ma vuoi capirne di più? Quali sono le differenze, i costi, le colorazioni? Allora non cerchi la classica recensione, ma qualcosa in più.

Stai leggendo l’articolo giusto. Ti parlerò di tutto ciò che riguarda le due versioni dei melafonini e ti indicherò quale versione è adatta a te.

Ci ho messo molto, per poter recuperare tutte le informazioni che trovi all’interno di questo articolo, quindi ti chiedo solo un piacere: leggi tutto e lasciami un bel commento alla fine dell’articolo.

Ci metterai solo 4 minuti a leggere tutto il post.

Vuoi conoscere i motivi per acquistare un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus?

Allora iniziamo!

iPhone 6 scheda tecnica: dettagli

Molto spesso, la domanda che mi viene fatta è: che componenti ha l’iPhone 6? Qual è la sua scheda tecnica?

In questo paragrafo risponderò in maniera dettagliata a questa domanda.

iPhone 6 misure: le dimensioni di questo smartphone sono di 138x 67 x 6.9 mm

Processore: La CPU installata su questo iDevice è il chip A8 di Apple a 64 bit, si tratta di un SoC con un processore dual core che viaggia ad una velocità di 1.4 Ghz.

RAM e Memoria: Il quantitativo di memoria RAM installata è pari a 1 Gb, mentre ci sono diversi tagli di memoria tra cui una versione da 32 Gb e una versione da 128 Gb.

Display: Lo schermo ha una diagonale da ben 4.7 pollici con una risoluzione di 750 x 1334 pixel e la tecnologia utilizzata è LCD IPS.

Fotocamera: Potrai scattare foto ad una risoluzione massima di 8 megapixel, le foto verranno ottime anche di notte, grazie alla presenza del Dual Flash Led. La fotocamera frontale è da 1.2 megapixel.

iPhone 6 peso: il peso è di soli 129 grammi

Batteria: la batteria ha un amperaggio di 1810 mAh

iPhone 6 costo: il prezzo attuale è di circa 320€ ( un ottimo prezzo lo trovi a questo LINK)

Perché acquistare iPhone 6?

Per chiunque volesse provare l’esperienza di un iPhone senza spendere tantissimi soldi, l’acquisto di questo melafonino potrebbe essere una buona soluzione.

Ha buone prestazioni, ha delle buone caratteristiche tecniche, in fin dei conti si tratta di un ottimo smartphone, se acquistato a buon prezzo, ovvero non al di sopra dei 350€.

Perché non acquistare iPhone 6?

Ci sono le note positive, come potrebbe essere il prezzo, ma anche le note negative.

In questo caso è da ricordare che lo smartphone è stato presentato nel 2014 e non è più prodotto da Apple.

Quindi il suo ciclo vitale si è concluso, come il supporto a livello software che pian piano verrà a mancare, anche se ad oggi monta iOS 11.

iPhone 6 Plus scheda tecnica: dettagli

Quali sono le caratteristiche tecniche di iPhone 6 Plus? In questo paragrafo ti mostrerò tutti i dettagli riguardante questo melafonino.

iPhone 6 Plus dimensioni: le misure di questo smartphone sono di 158.1 x 77.8 x 7.1 mm

Processore: Anche in questo caso il SoC montato è Apple A8, ovvero un processore dual core con una velocità di 1.4 Ghz.

RAM e Memoria: Il quantitativo di memoria RAM installata è di 1 Gb, mentre ci sono diversi tagli di memoria fino ad arrivare alla versione da 128 Gb.

Display: Lo schermo ha una diagonale di 5.5 pollici con una risoluzione di 1080 x 1920 pixel e la tecnologia utilizzata è LCD IPS.

Fotocamera: Il sensore principale è da 8 megapixel con doppio flash LED e l’apertura è F 2.2, mentre la fotocamera anteriore è da 1.2 megapixel.

iPhone 6 Plus peso: il peso è di 172 grammi

Batteria: la batteria ha un amperaggio di 2915 mAh

iPhone 6 Plus costo: il prezzo attuale è di circa 400€ ( un ottimo prezzo lo trovi a questo LINK)

Perchè acquistare iPhone 6 Plus?

Se sei deciso ad entrare nel mondo di Apple, non vuoi uno smartphone piccolo, ma che abbia un display più grande rispetto al solito iPhone.

In confronto alla versione “normale” oltre a godere di un display più ampio, avrai a disposizione una risoluzione più alta.

Perché non acquistare iPhone 6 Plus?

Allo stesso prezzo sul mercato è possibile quasi acquistare un 6S, quindi la versione potenziata di questo smartphone.

Come per la versione normale è giusto ricordare che Apple ha finito la produzione di questo dispositivo.

Anche in questo caso avrai a disposizione l’ultima versione di iOS, ovvero iOS 11, tuttavia pian piano non verrà più aggiornato.

iPhone 6 prezzo migliore: dove trovarli?

Sei proprio deciso ad acquistare questo telefono? Bene in questa sezione, troverai un elenco di tutti i migliori prezzi online.

Ovviamente per una questione di affidabilità ti rimanderò ad Amazon.

Dovrai solo cliccare e decidere se acquistare.

Apple iPhone 6 32 Gb Space Gray [LINK]

Apple iPhone 6 16 Gb Oro [LINK]

iPhone 6 ricondizionati: sono affidabili?

Discorso a parte è da fare su gli iPhone ricondizionati. Infatti in questo caso avrai possibilità di risparmiare un bel po’ di soldi ed avere una garanzia da poter sfruttare nel caso il telefono non funzionasse a dovere.

Potrai decidere di acquistare direttamente lo smartphone da Apple, dove sul sito ufficiale troverai una sezione completamente dedicata ai prodotti ricondizionati.

Come potrai leggere sul sito ufficiale Apple, tutti i dispositivi ricondizionati, sono stati testati e messi sotto stress, per garantire il loro standard qualitativo.

Questo è per farti capire che si tratta di prodotti, che hanno avuto un difetto, sono stati riparati e dopo i vari test a cui sono stati sottoposti, possono essere rimessi in vendita, quindi completamente funzionanti.

Oppure anche in questo caso usufruire di Amazon e acquistare sul noto ecommerce online.

Se vuoi dare un’occhiata, ti lascio il link per l’acquisto qui sotto:

Apple iPhone 6 ricondizionato [LINK]

Apple iPhone 6 Plus ricondizionato [LINK]

Io ho avuto modo di provare dei prodotti ricondizionati e posso dire senza nessun’ problema, che funzionano egregiamente.

L’unico consiglio è di controllarlo esteticamente, perché in alcuni casi, non sempre, ci potrebbero essere dei micro graffi o segni di usura.

iPhone 6 custodia: dove acquistarle?

Nel caso avessi già il tuo melfonino e hai deciso di proteggerlo, ovviamente sei alla ricerca di una cover adeguata.

Come per tutti i telefoni, la scelta è prettamente personale e spesso non è semplice acquistare una protezione ottimale per le nostre esigenze.

Dovrai scegliere una cover in silicone, nel caso vorresti proteggere da urti il tuo smartphone.

Ti lascio il link alle migliori su Amazon >>LINK

Oppure andare su qualcosa di più rigido, che permetta di avere una discreta protezione, ma allo stesso tempo, migliorare il grip.

Ti lascio il link alle migliori su Amazon >>LINK

Altro fattore fondamentale riguarda le pellicole. Hai bisogno di proteggere il tuo melafonino?

Bene, potrai scegliere fra due tipi di pellicole, quelle in plastica e quelle in vetro.

Sono entrambi due ottimi prodotti, ma rispondono a due utilizzi completamente differenti.

Tu quale scegli?

Ti lascio il link alle migliori su Amazon >>LINK

Lo compri o no? Conclusioni

Come hai visto, non si tratta di una vera e propria recensione. Ho provato a farti un quadro generale su questi due dispositivi.

Ho voluto darti qualche motivo per acquistarlo e farti ragionare invece sul perché non acquistarlo.

Alla fine la decisione è sempre e solo tua.

Il consiglio è di valutare attentamente i prodotti ricondizionati, perché in alcuni casi potrai fare dei veri e propri affari.

Spero di esserti stato utile.

Ah nel caso ti interessasse, ho scritto un articolo approfondito dedicato al problema del perché l’iPhone 6 si piega, ti consiglio di dargli una letta.