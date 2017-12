iPhone 6 si piega: la storia del bendgate di iPhone 6 Plus

Hai mai sentito parlare dell’iPhone che si piega? Se la risposta è no, non preoccuparti. Te la racconto io. Questa storia è nata con l’arrivo sul mercato del famoso iPhone 6 e del suo “fratello” iPhone 6 Plus.

Quest’ultimo, che doveva essere l’asso nella manica dell’azienda Apple, purtroppo è stato vittima del tanto famoso “iPhone 6 bending”; sicuramente il termine bendgate non ti sarà nuovo, per un periodo non si è parlato di altro!

Oggi si tratta di un problema archiviato e, ad essere sincero, non tutti i melafonini prodotti sono affetti da questo grave problema.

Per fare chiarezza sulla questione, ho scritto questo articolo con cui ti spiegherò com’è venuto fuori questo difetto e quali sono state le reazioni degli utenti (soprattutto su Internet), dato che il fenomeno è diventato virale in pochi giorni.

Bene, iniziamo!

Piegare iPhone 6 Plus è possibile?

Tutti coloro che hanno acquistato questo smartphone, dopo aver sentito o letto di ciò che era accaduto ad altri, se la sono posta immediatamente.

Ora voglio farti conoscere i possibili motivi che potrebbero aver portato alla nascita e diffusione di questo terribile fenomeno.

Per capire bene, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere brevemente le ultime fasi della storia dell‘iPhone deformato.

Poco dopo la commercializzazione dei nuovi iPhone 6, un numero di utenti sempre crescente hanno cominciato a lamentarsi di un fatto molto curioso: mantenendo lo smartphone nella propria tasca, con il passare del tempo hanno notato una strana deformazione, anzi, una brutta piega.

Non c’è voluto molto prima che la storia del telefono che si piega diventasse un fenomeno virale: da un utente ne sono diventati 10, e da 10 ne sono diventati 100.

Questo triste evento si è diffuso a macchia d’olio, risparmiando pochi fortunati, ma scatenando un vero e proprio putiferio, animato soprattutto dagli acquirenti che si sono ritrovati tra le mani un prodotto così fragile.

In poco tempo le testate giornalistiche online hanno scritto più di una notizia a proposito dell’iPhone piegato e YouTube si è riempito di decine e decine di video che mostravano come fosse semplice piegare un iPhone 6 Plus.

iPhone 6 si piega? Apple interviene

Cosa ha fatto Apple di fronte a questa catastrofe?

Di certo non si è tirata indietro, anzi, ha cercato di trovare una soluzione e dare una risposta a questo problema.

Devo dire che la loro primissima risposta non è stata un granché: “solo 9 clienti hanno avuto problemi con iPhone 6 piegati”.

A seguito di questa dichiarazione, però, ha mostrato per filo e per segno quali sono state le procedure per la costruzione di questi dispositivi, affrontando anche lo spinoso discorso test di torsione.

Per fare maggiore chiarezza, ha detto che prima di immettere in commercio il dispositivo, sono stati effettuati tutti i test possibili per monitorare la resistenza dello smartphone nell’uso quotidiano.

I casi dei telefoni che si piegano, a questo punto, secondo le parole di Apple, sono risolti e non c’è più nulla da temere.

Il complotto della rete: il nuovo iPhone 6 Plus

Dopo la risposta di Apple, non tutti gli utenti sono rimasti soddisfatti; alcuni di loro hanno cominciato ad indagare e poi hanno iniziato ad ipotizzare l’esistenza di un complotto dietro la questione, supponendo che quello che l’azienda di Cupertino aveva detto, non era tutta la verità.

In poco tempo cominciano a circolare le prime voci a proposito dell’arrivo sul mercato di un nuovo iPhone 6 “più resistente”.

Mettiamo le cose in chiaro: si tratta di una storiella che ha avuto origine sul web. Un utente del famoso portale Reddit, ha cominciato a sospettare qualcosa dopo aver riscontrato una differenza di peso fra il suo smartphone e quello di sua moglie, acquistato qualche mese dopo.

Davanti a queste voci, Apple pare confermare ciò che ha detto questo utente, affermando che tra i vari dispositivi può esserci, effettivamente, una leggera differenza, ma è dovuto soltanto a diversi tempi di produzione.

La storia però non è finita lì: molti utenti hanno deciso di ascoltare l’ipotesi del peso differente, a tal punto che anche iFixit ha deciso di intervenire.

Se non hai mai sentito parlare di iFixit, devi sapere che si tratta di un gruppo di esperti che smontano un sacco di smartphone, tablet e console (su YouTube circolano un sacco di loro video).

Con le loro prove hanno dimostrato che non c’è alcuna differenza tra il “vecchio” iPhone 6 e quello nuovo, chiudendo definitivamente la questione.

iPhone 6 piegato riparazione quanto costa?

Se sei stato tra gli sfortunati che hanno assistito all’iPhone si piega, sicuramente ti sarai anche chiesto quanto potrebbe costare un’ipotetica riparazione, vero?

Ho dato un’occhiata su Internet e posso rassicurarti che i prezzi sono sempre gli stessi che Apple propone per la riparazione per i suoi device.

In poche parole, per la sostituzione del display (fuori garanzia) di questo modello, ti verrebbe a costare circa 129 euro (per la versione Plus); per l’iPhone 6 normale,la differenza è minima: servono solo 123 euro.

Per la riparazione delle altre componenti il costo è più elevato. 320 euro per la versione “grande”, e 220 euro per la versione base.

Quando questo problema si è diffuso, questo era il listino dei prezzi per far tornare come nuovo un iPhone 6 piegato.

Conclusioni: il fenomeno esiste ancora?

Fortunatamente no, il fenomeno bendgate non esiste più, o meglio, in rete non si hanno sue notizie da un po’ e nessuno ha aggiunto delle notizie di recente.

Inutile dirti che i grandi concorrenti di Apple, in quel periodo sono riusciti a far girare un sacco di pubblicità dando maggiore risalto ai propri prodotti, sfavorendo gli ultimi arrivati dell’azienda di Cupertino.

