Nel mondo degli smartphone ci sono due sistemi operativi che predominano: Android e iOS. Ognuno ha le sue caratteristiche, ma entrambi sono due ottimi sistemi operativi. Ci sono state nel tempo tante difficoltà per chiunque avesse voluto passare da una piattaforma all’altra.

Ad oggi le cose sono cambiate e grazie ad un’applicazione che ti mostrerò fra poco, potrai passare da Android ad iOS in pochissimo tempo. Quest’app prende il nome di: Passa a iOS (Move to iOS).

Immagina, tramite un solo click, di poter spostare tutto ciò che hai sul tuo smartphone Android al nuovo iPhone, sarebbe spettacolare vero? Questo è proprio ciò che fa Move to iOS.

Non dovrai neanche collegare i due smartphone fra di loro, visto che il passaggio verrà effettuato “senza fili”, basta che siano abbastanza vicini da poter scambiare i file, proprio come avviene con il Bluetooth.

Come ti mostrerò fra poco, la procedura sarà semplicissima. Tramite questa guida, che ti porterà passo passo di completare il passaggio dei tuoi dati, potrai in pochi minuti iniziare ad utilizzare il tuo nuovo iPhone.

Dopo questa breve introduzione, sei pronto a passare all’azione, quindi iniziamo.

Prerequisiti: cosa serve per passare da Android a iOS?

In questa sezione ti mostrerò di cosa avrai bisogno per utilizzare il tuo nuovo iPhone con i vecchi dati che avevi sul tuo smartphone Android.

Hai solo un obbligo da eseguire per poter utilizzare questa guida fino in fondo, ovvero devi formattare il tuo iPhone, altrimenti l’applicazione non potrà funzionare e dovrai spostare i tuoi file manualmente.

La prima cosa da fare, è recarti sul Play Store e scaricare ed installare l’applicazione Move to iOS: LINK.

La seconda invece è inizializzare il tuo iPhone, quindi formattarlo. Ti indicherò brevemente come farlo seguendo dei semplici passaggi.

Basta andare nelle Impostazioni, dopo di che recati sulla voce Generali, vai su Ripristina e clicca sulla voce Inizializza contenuto e impostazioni; dovrai digitare il PIN per sbloccarlo e confermare l’avvio della formattazione.

Nel caso ti servisse una guida più dettagliata, ti consiglio di dare un’occhiata a come formattare iPhone.

Move to iOS guida: come usarlo?

Una volta eseguito tutto ciò che ti ho elencato nel paragrafo precedente, sei pronto per poter effettuare il passaggio da Android a iOS.

Ti mostrerò cosa dovrai fare su iOS e cosa dovrai fare su Android.

Cosa fare su iOS [Parte 1]

A questo punto avrai un dispositivo formattato, quindi accendilo e segui la procedura guidata per l’inizializzazione del tuo melafonino.

Dopo che ti sarai collegato alla rete Wi-Fi, attivato tutti i servizi, ecc, ti ritroverai nella schermata che prende il nome di App e Dati.

A questo punto dovrai cliccare sulla voce: Migra i dati da Android. Clicca sulla voce Continua e riceverai un codice numerico, si trova al centro dello schermo e dovrai segnartelo.

Cosa fare su Android [Parte 1]

Arrivato a questo punto, la procedura è quasi utimata e fra poco potrai utilizzare il tuo nuovo dispositivo.

Quello che dovrai fare ora è semplicemente aprire l’applicazione Passa a iOS sul tuo smartphone Android e cliccare sulla voce Continua.

A questo punto dovrai accettare i Termini e Condizioni che ti vengono proposti ( ovviamente dagli una letta).

Clicca ora sulla voce Avanti, che si trova nell’angolo a destra della schermata Trova il tuo codice. Qui dovrai inserire il codice che hai segnato prima, quando hai inizializzato il tuo dispositivo iOS.

Una volta inserito il codice, dovrai attendere la creazione e la connessione fra i due dispositivi Android e iOS. Il tutto verrà effettuato tramite la creazione di una nuova rete Wi-Fi utilizzata solamente per effettuare questo spostamento di dati.

Nel caso avessi difficoltà a far collegare i due dispositivi, disconnetti il tuo smartphone Android dalla rete Wi-Fi e riprova ad effettuare il collegamento con il device Apple.

Cosa fare su Android [Parte 2]

A questo punto dovrai selezionare i contenuti che vorrai spostare sul tuo iDevice.

Ti ricordo che con questa procedura potrai trasferire:

Contatti

Cronologia dei messaggi

Foto e video (fatti con la fotocamera)

Segnalibri web

Account email

Calendari

Una volta selezionati i dati che vorrai passare da Android a iPhone, dovrai attendere che l’operazione segua il suo corso.

Il tutto potrebbe metterci più di qualche minuto, dipende sempre dalla quantità di dati che devono essere trasferiti.

Una volta che l’operazione è andata a buon fine e sarà completata, potrai cliccare sul tasto Fine e potrai chiudere l’app Move to iOS.

Cosa fare su iOS [Parte 2]

Una volta finito il caricamento su Android, clicca sul tuo iDevice la voce Continua e procedi ad ultimare la configurazione del sistema operativo Apple.

Ti verrà chiesto il tuo ID Apple, dove nel caso in cui non lo avessi, potrai crearlo; configurare il tuo assistente vocale Siri.

Infine al termine, ti verrà chiesto di inserire la tua password dell’account Google ed inoltre ti verrà data la possibilità di poter scaricare le app che avevi su Android, se disponibili anche su App Store.

Conclusioni: come passare da Android a iOS

Ti ho mostrato come è semplice cambiare smartphone e sistema operativo, mantenendo inalterati i dati.

Infatti con questa procedura, potrai avere a disposizione tutto ciò che avevi sul tuo “vecchio” Android, sul tuo “nuovo” iOS.

La procedura ovviamente è valida, non solo per gli iPhone, ma per tutti i dispositivi della mela.

Potrebbe cambiare qualche voce, visto i vari aggiornamenti che iOS sta subendo nel tempo oppure per il dispositivo utilizzato, ma la procedura è pressoché identica su tutti gli iDevice.

Per questo motivo, nel caso in cui avessi problemi, ti rimando al sito ufficiale Apple, dove potrai trovare la procedura aggiornata per ogni dispositivo.

Ti consiglio di provare quest’applicazione e vedrai che non sarà stato mai così facile cambiare sistema operativo!