E’ un’estate piena di sorprese per tutti gli appassionati di informatica e hardware di alto livello: dopo aver rivelato i processori di ottava generazione i9 Serie X, Intel amplia il campo della sua offerta presentando le nuove CPU Intel Kaby Lake Refresh, dedicati a ultrabook, laptop convertibili e dispositivi ibridi di fascia alta.

Intel Kaby Lake Refresh, come si può intuire, condivide con l’architettura Kaby Lake lo stesso processo produttivo, ma aggiornato in modo da realizzare processori con quattro core e otto thread più stabili e veloci.

Si tratta, inoltre, di un aggiornamento “storico” per la chipmaker californiana, in quanto viene abbandonato il modello “Tick Tock” che prevede l’uso dello stesso processo produttivo per due generazioni successive di processori.

Le nuove CPU della serie Refresh sono realizzate con un’architettura a 14 nanometri (+), mentre l’aumento del numero di core e la precisione del processo di litografia utilizzato nella stampa dei chip ha permesso un incremento di prestazioni del 40% circa rispetto alla generazione precedente, con risultati a dir poco sbalorditivi soprattutto in ambito multimediale: gli Intel Kaby Lake Refresh possono riprodurre video in formato 4K per oltre 10 ore, grazie al comparto video Intel Graphics UHD 620.

Intel ha inoltre rivelato i primi 4 chipset incentrati attorno alle specifiche della nuova architettura: Intel Core i5-8250U e 8350U; ed Intel Core i7-8550U e8650U; il clock del modello più potente può raggiungere i 4.2 GHz nel caso in cui l’opzione Turbo Boost sia attivata.

In conclusione, si tratta di un “ritorno sulla scena” molto apprezzato per le CPU create grazie all’architettura Kaby Lake: all’ottava generazione di processori si aggiungeranno ben presto i prossimi Intel Coffee Lake (creati a 14 nanometri++) ed i discussi Cannon Lake (creati a 10 nanometri): non ci rimane che attendere il prossimo autunno per scoprire quali ultrabook, laptop e dispositivi ibridi di fascia medio-alta e alta sapranno farne buon uso.