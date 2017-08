Qualcomm continua ad essere anche nel 2017 uno dei principali punti di riferimento per il mondo dei processori di alta qualità dedicati a smartphone, tablet e wearable: l’ultimo top di gamma, Snapdragon 835, ha dimostrato di essere uno dei chipset più ricercati da produttori e utenti del mondo Android per via della sua grande versatilità in ambito multimediale.

Ma ben presto il chipmaker californiano avrà in serbo anche un’altra sorpresa per gli appassionati di fotografia e realtà aumentata: il nuovo Qualcomm Spectra ISP di 2° generazione, processore in grado di catturare ed elaborare i dati che provengono dall’obiettivo fotografico, grazie a funzioni di depth sensing (percezione della profondità) e riconoscimento dell’iride.

I nuovi Qualcomm Spectra ISP e i suoi moduli saranno installati in processori dedicati a smartphone top di gamma, in cui è necessaria un’autenticazione biometrica più sicura e la mappatura precisa dei gesti dell’utente.

Si tratta di un requisito fondamentale per le applicazioni in realtà aumentata in cui l’ambiente esterno deve interagire perfettamente con il supporto virtuale.

Uno dei nuovi moduli Qualcomm è costituito da un elaboratore per il depth sensing attivo, costituito da un obiettivo a infrarossi, una fotocamera RGB con un buon numero di megapixel (fino a 20) e una fonte di illuminazione capace di creare un percorso guida che verrà rilevato dalla fotocamera IR.

Il risultato finale è la percezione di profondità dell’ambiente da parte del dispositivo, permettendo così una ricostruzione fedelissima all’originale.

Dopo l’elaborazione da parte dei nuovi Qualcomm Spectra ISP, le fotografie così ottenute avranno una risoluzione elevatissima, ed anche i video saranno meno soggetti a imperfezioni o tremolii durante la registrazione, grazie ad una calibrazione più adeguata del giroscopio.

Una novità non da poco, quindi, in arrivo per fotografi, videomaker e ovviamente sviluppatori di app incentrate sulla realtà aumentata.

Qualcomm, infine, avrebbe in mente di far debuttare i nuovi Spectra ISP a bordo del prossimo Snapdragon, probabilmente sul successore di 836 (è ancora da chiarire se sarà presente sugli attesissimi Google Pixel 2, oppure se verrà scelto Snapdragon 835).

In ogni caso, si tratterà di uno step importante per il produttore americano e per tanti creatori di app in tutto il mondo: scoprirete tutte le prossime news in merito continuando a seguirci.