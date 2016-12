Negli anni, gli utilizzatori di Android e quelli di un dispositivo dotato di iOS si sono “fatti la guerra”; la realtà è che stiamo parlando di due pianeti totalmente diversi che non possono essere messi davanti ad un confronto diretto. La Apple ha sempre puntato su prodotti curati nel minimo dettaglio, che riescono a sfruttare a pieno le proprie caratteristiche: questa è stata una caratteristica più o meno vincente per l’azienda di Cupertino, i cui telefoni sulla carta non si bloccano e non hanno difetti particolarmente evidenti. Questo fino a poco tempo fa, quando un difetto degli ultimi iPhone -e soprattutto di quelli top di gamma come il 6s e il 6s Plus- ha cominciato ad essere riscontrato dagli utilizzatori. Il difetto in questione si chiama “Touch Disease”, e consiste in un difetto hardware a due piccoli chip chiamati “Touch IC”: questi traducono la pressione allo schermo in comandi verso il dispositivo, ma il problema è che questi due chip sono disposti male e le saldature tendono a deteriorarsi.

TOUCH DISEASE UN’ PROBLEMA DEI PIÙ COSTOSI

Gli iPhone con schermi di maggiori dimensioni sono soggetti ad un piegamento continuo dovuto a tante piccole pressioni naturali. Queste sono solitamente causate dal movimento del corpo mentre il telefono è in tasca, e tendono a colpire la zona dove sono presenti i chip.

Questi melafonini più grandi risentono molto degli urti, che danneggiano sensibilmente i chip causando un malfunzionamento al touch. Questo tende a funzionare male in determinati punti dello schermo, oppure costringe a fare una forte pressione sul vetro affinché il dispositivo riprenda un corretto funzionamento. Apple non ha mai parlato di questo difetto fino ad ora, anche perché il problema non si presenta immediatamente; di solito diventa evidente con il tempo, dopo la scadenza della garanzia, perciò la casa madre non si è limitata ad accusare i propri clienti di non avere la dovuta cura del proprio iPhone.

Il problema deve spesso essere risolto dai singoli utenti, i quali si devono rivolgere a riparatori indipendenti. Questi hanno cominciato ad avere dei problemi con le riparazioni, non sempre riuscite, e così Apple ha deciso di fornire un servizio di riparazione ufficiale per questo problema. Il prezzo? Intorno ai 150 euro, ma varia a seconda della nazione in cui si richiede.

CUPERTINO SCARICA LE COLPE

Una cifra non da poco quella richiesta per la riparazione dei nuovi iPhone, soprattutto per correggere un difetto ingegneristico imputabile alla stessa azienda che li ha commercializzati. Questa non ha comunicato la presenza del difetto fino alle prime segnalazioni dei possessori, dando adito a non poche critiche da parte della community di appassionati.

Il primo campanello d’allarme è stato ricevuto proprio dai riparatori esterni, i quali hanno segnalato un rapido aumento delle richieste di intervento. La soluzione che questi hanno adottato è stata una saldatura termica sul chip, grazie alla quale i Touch IC rimangono fermi nella posizione dovuta anche nel lungo periodo.

Ora che Apple ha cominciato a risolvere il problema in-house, alcuni si chiedono se veramente il difetto non fosse stato riscontato prima. L’azienda, che da sempre punta sul controllo e sulla dettagliata analisi dei propri prodotti, è caduta in un errore piuttosto banale: per una banale saldatura viene compromesso il funzionamento di uno smartphone che può costare quasi 1.000 euro.

QUESTIONE DI TRASPARENZA

Probabilmente il problema più grave segnalato dagli utenti non è il Touch Disease in senso stretto, ma la scorrettezza verso le persone che hanno avuto questo problema. Questa politica stona particolarmente in un momento in cui la rivale Samsung, che sul suo Note 7 ha riscontrato un raro quanto grave problema con la batteria, ha preferito ritirare i dispositivi dal mercato e rimborsare gli utenti.

Poiché i riparatori indipendenti preferiscono non assumersi la responsabilità di un’operazione delicata come quella richiesta per riparare il Touch Disease, sembra che la soluzione ufficiale di Apple dal costo di 150 euro sia anche l’unica raccomandabile.

La speranza è che chi ha acquistato un iPhone 7 possa continuare ad utilizzare il proprio smartphone anche dopo la scadenza della garanzia senza riscontrare lo stesso problema, in quanto il prezzo di quest’ultimo modello è anche superiore a quello dei suoi predecessori. Si tratterebbe di un imprevisto -anche se alcuni non lo definiscono tale- molto lesivo per l’immagine della Mela.