Il lancio ufficiale di iOS 11 si avvicina sempre più, e come sempre Apple non perde l’occasione per offrire agli sviluppatori che fanno parte del Developer Program di sperimentare in anteprima la nuova versione beta del sistema operativo: scopriamo di seguito cosa aspettarsi da iOS 11 beta 7.

L’aggiornamento è particolarmente importante in termini di stabilità generale del sistema e per l’aggiunta di nuove funzioni rivolte all’usabilità, tra cui una procedura di sblocco tramite Touch ID molto più veloce, quasi istantanea.

L’icona del player musicale che stiamo utilizzando per ascoltare musica direttamente nel widget multimediale e un avviso di sicurezza in colore giallo che apparirà nel momento in cui il volume dell’audio supererà certi limiti.

Iniziano inoltre a mostrarsi, nella nuova preview iOS 11 beta 7, alcuni accenni al rinnovamento tanto atteso per l’app Messaggi, che probabilmente conterrà le emoji Unicode 10 e la possibilità di salvare le conversazioni su iCloud, per ritrovarle comodamente sincronizzate su tutti i nostri device Apple.

iOS 11 sarà inoltre un sistema operativo più adatto alle esigenze dei fotografi, in quanto sarà introdotto un nuovo algoritmo di compressione (HEVC) che permette di ridurre sostanzialmente lo spazio occupato dalle immagini scattate, ma senza perdita di qualità e definizione.

La modalità “Ritratto”, inoltre, supporterà anche la ricchezza di colori dell’HDR, e in anteprima verrà lanciata una modalità in realtà aumentata che permette di personalizzare ancora di più gli scatti.

Come già annunciato da Apple nelle ultime giornate, anche Siri su iOS 11 sarà più interattiva e soprattutto “umana”: la voce dell’assistente vocale Apple sarà molto più naturale e spontanea grazie agli algoritmi di machine learning su cui la casa di Cupertino ha lavorato parecchio negli ultimi mesi, e saprà inoltre tradurre testo da tante nuove lingue.

Non mancherà inoltre un nuovo design per App Store e per le icone, come già accaduto al rivale Android Oreo, che per l’occasione ha aggiunto nuove modalità di interazione con le app e le loro notifiche.

Di conseguenza anche il Centro di Controllo sarà rinnovato in iOS 11, e comprenderà tanti comandi (volume, luminosità, torcia, sveglia, connessione e tanto altro) a portata di mano in un solo pannello.

Le novità sono come vediamo tantissime: non ci resta che vederle all’opera sulla release finale di iOS che verrà annunciata entro Settembre prossimo: seguiteci per scoprire tutto quello che Apple ha in serbo per noi.